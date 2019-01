Papenburg. Das Einkaufszentrum Dever-Park in Papenburg hat einen neuen Eigentümer. Für die Mieter soll sich zunächst nichts ändern. Vorerst unklar bleibt, ob es Investitionen in den Komplex gibt.

Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte eine Sprecherin des neuen Eigentümers, der Redos-Gruppe, nach eigenen Angaben einer der führenden Handelsimmobilien-Spezialisten in Deutschland mit Sitz in Hamburg. „Die Redos-Gruppe hat im November 2018 den Dever-Park als Teil des ,Olymp‘-Portfolios von der TH Real Estate/Nuveen erworben“, sagte die Sprecherin. Redos habe den Kauf für die Fondsgesellschaft Union Investment, eine Tochtergesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, durchgeführt, heißt es.

Der Eigentumsübergang erfolgte Ende Dezember. Ansprechpartner für die Mieter, zu denen Kaufland, Rossmann, Dänisches Bettenlager der Tapeten- und Bodenbelag-Händler Ruma und die Modekette Miller&Monroe gehören, ist seit 1. Januar die Objektmanagement-Gesellschaft Goldbeck Procenter in Bremen. Nuveen hatte den Dever-Park 2015 von der internationale Investmentgesellschaft Henderson Global Investors erworben, die es wiederum im Sommer 2012 von der Evers GmbH aus Papenburg gekauft hatte.

Keine Angaben zum Kaufpreis

Zum Kaufpreis machte die Redos-Sprecherin auch auf Nachfrage keine Angaben. Dazu sei Stillschweigen vereinbart worden. Sie dementierte Informationen aus Mieterkreisen, dass in den vergangenen Wochen neue Mietverträge verschickt worden seien. „Die Mietsituation hat sich im Rahmen des Eigentümerwechsels allerdings nicht geändert. Weder haben Mieter in den vergangenen Wochen neue Mietverträge erhalten, noch werden sie in absehbarer Zeit neue Mietverträge erhalten“, betonte die Sprecherin.





Ob der neue Eigentümer Investitionen in das Gebäude plant, konnte die Sprecherin nicht sagen. "Der Eigentumsübergang ist erst Ende Dezember erfolgt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Redos aufgrund der Kürze der seither verstrichenen Zeit noch keine konkreten Angaben zu etwaigen Plänen für den Dever-Park machen kann", heißt es aus Hamburg. Als langfristiger Investor sei Redos jedoch darauf bedacht, "Objekte nachhaltig am Markt zu positionieren und langfristig im Bestand zu halten". Dazu würden in der Regel auch regelmäßige Investitionen gehören. Manager Frank Eckervogt, bei Redos für Aquisitionen verantwortlich, wird einer Mitteilung wie folgt zitiert: "Das Potenzial der Objekte wollen wir in engem Dialog mit den Händlern beispielsweise durch die Entwicklung moderner, kundenorientierter Flächenkonzepte gezielt heben."

Fassade Anfang 2015 saniert

Zuletzt war im Frühjahr 2015 die Fassade des Einkaufszentrums, in dem sich bis Ende der 1990er Jahre die Gartenbauzentrale befand, saniert worden. Seitdem bestimmen Schiffsmotive und angedeutete Wellen die Optik. Kaufland, auf rund 5000 Quadratmetern der größte Mieter des Dever-Parks, erneuerte im März 2018 die Inneneinrichtung und die Beleuchtung. Bei einem Unwetter Anfang Juni 2018 gab es größere Wasserschäden sowohl im Ruma-Markt als auch im Kaufland, in beiden Fällen drang das Wasser durchs Dach ins Gebäude, wie Bilder gezeigt haben, die im Internet kursierten.

Zu dem von Redos genannten ,Olymp'-Portfolio, welches der neuen Eigentümer erworben hat, gehören bundesweit insgesamt elf Fachmarktzentren und sei "eines der attraktivsten und hochwertigsten Einzelhandelsportfolios", das es derzeit auf dem Immobilienmarkt gebe. Genannt werden in einer Mitteilung das Durlach-Center in Karlsruhe, das Norder Tor in Norden in Ostfriesland und das Allende-Center in Berlin-Köpenick. Alle Gebäude befänden sich in einem "sehr guten baulichen Zustand" und hätten "bonitätsstarke Ankermieter", 98 Prozent der Einzelhandelsfläche von insgesamt 141.000 Quadratmetern seien vermietet.

Kleinere Leerstände im Dever-Park

Im Dever-Park gibt es derzeit mehrere Leerstände kleinerer Flächen. So zog der Spielwarenladen Fun4Kids im März 2017 vom Dever-Park in ein Ladenlokal des ehemaligen Modehauses Averdung am Platz bei Meyers Mühle. Das ehemalige Ladenlokal im Dever-Park ist weiterhin leer, genauso wie ein ehemaliger Schmuck- und Geschenkeladen gegenüber der Apotheke und im Obergeschoss die Räume der früheren Diskothek "Plan B".

Der Dever-Park ist künftig Bestandteil des Spezialfonds "Redos Einzelhandel II" von Union Investments, heißt es in der Mitteilung. Mit dem Kauf würde Redos nun nach eigenen Angaben Einzelhandelsimmobilien im Wert von 2,5 Milliarden Euro an 72 Standorten mit insgesamt mehr als eine Millionen Quadratmeter Mietfläche verwalten.