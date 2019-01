Westoverledingen. Beim Pressegespräch zum Jahresrückblick der Gemeinde Westoverledingen hat Bürgermeister Theo Douwes zufrieden auf das Jahr 2018 zurückgeschaut. Auch bezüglich der zukünftigen Entwicklung ist er positiv gestimmt: „Ich glaube, dass wir ganz gut unterwegs sind.“

Kirsten Beening, Pressesprecherin der Gemeinde Westoverledingen, führte durch den Jahresrückblick und präsentierte Zahlen und Fakten. Diese zeigten auf, dass man sich auf einem guten und zukunftsfähigen Weg befinde. So zählte die Gemeinde zum Stichtag 30. Juni 2018 20.917 Einwohner. „Das ist für uns gemessen an den Prognosen von vor zehn Jahren sehr positiv. Wir profitieren stark von den Baubereichen im Süden“, betonte Douwes.

Arbeitsplatzzahlen auf dem Niveau von 2006

Auch die wirtschaftliche Entwicklung stimmte die Verantwortlichen der Gemeinde zufrieden. Die Zahl der Arbeitsplätze hat zum ersten Mal wieder das Niveau des Jahres 2006 erreicht. Somit habe man nach zwölf Jahren erstmals die verlorenen Arbeitsstellen bei den Firmen Müsing und Korte ausgleichen können, so Douwes.

Ein neuer Höchstwert konnte auch bei den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung präsentiert werden: Durch den Ausbau der Kinderkrippen und -gärten ist die Kommune mit 255 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Gemeindegebiet. Aktuell könne man 884 Plätze in Kindertagesstätten anbieten. Durch drei Neubauten in Ihrhove, Flachsmeer und Steenfelde soll diese Zahl auf 1000 erhöht werden, so der Bürgermeister.

Kita-Investitionen belasten den Haushalt

Die enormen Investitionen in diesem Bereich sorgten in 2018 allerdings für ein Haushaltsdefizit von knapp 1,7 Millionen Euro. Das endgültige Rechnungsergebnis muss aber noch abgewartet werden, erklärte Douwes. „Unser Anteil im Bereich der Kitas wird sich in den nächsten Jahren immer weiter erhöhen“, blickte der Erste Gemeinderat Rolf Hüser auf die zukünftige Haushaltslage. „Aber aufgrund des Bedarfs müssen diese Platzzahlen geschaffen werden“, so Hüser weiter.

„Ich glaube, dass wir ganz gut unterwegs sind. Aber wir haben auch noch ein paar Projekte vor der Brust“, sagte Douwes. Neben dem Kita-Ausbau sei dies vor allen Dingen die angestrebte Anbindung an das Netz der Westfalenbahn. „Da sind wir dran, das bleibt Thema“, meinte Hüser. „Aber das ist sehr komplex“, schränkte Douwes ein und prognostizierte: „Es bleibt hochinteressant.“

Douwes: Sind als Standort interessant

Als weitere Aufgabe für die nahe Zukunft nannte Douwes die Schaffung moderner Unterbringungsmöglichkeiten auf dem Campingplatz am Emsdeich. Mit 71.547 Übernachtungen habe man hier 2018 einen neuen Höchstwert erreicht. „Aber da wird perspektivisch noch mehr passieren. Wir glauben, dass wir als Standort durchaus interessant sind“, unterstrich Douwes.

Beruhigt habe sich im vergangenen Jahr das Thema Unterbringung von Flüchtlingen. Man habe einen Puffer an Unterbringungsmöglichkeiten und werde im Einzelfall reagieren, erklärte Douwes. Die Wohncontaineranlage solle auf längere Sicht entfernt werden. „Da müssen wir dann die Umsiedlung möglichst gut koordinieren“, so der Bürgermeister.