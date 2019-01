Papenburg/Osnabrück. Gegen ihre Verurteilung zu Jugendstrafen wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung haben vier junge Männer aus Papenburg und Umgebung Berufung eingelegt, die das Landgericht Osnabrück jetzt verhandelt.

Die Angeklagten sollen einen anderen Mann zu einem Treffpunkt am Bahnhof in Meppen gelockt und ihn dort angegriffen und zur Herausgabe von 185 Euro gezwungen haben. Einem weiteren Beteiligten soll bei dem Vorfall der Kiefer gebrochen worden sein.

Drogen für 300 Euro

Der Hintergrund der Tat liegt der Verhandlung zufolge vermutlich in einem nicht zur Zufriedenheit eines Kunden abgewickelten Drogengeschäfts. Ein in Meppen lebender Dealer soll von einem der Angeklagten, einem 19-Jährigen, 300 Euro für Drogen erhalten, die Ware aber nicht oder in schlechter Qualität geliefert haben. Einige Zeit später hatten sich auf einem Parkplatz in Aschendorf mehrere junge Männer getroffen, die von dem Geprellten über das Geschehen informiert wurden.

Daraufhin hatte sich eine laut Anklage merkwürdige und ungesetzliche Gruppendynamik entwickelt, an deren Ende beschlossen worden sein soll, es dem „Betrüger“ heimzuzahlen.

Mit Auto und Zug

Fünf junge Männer fuhren in einem Auto nach Meppen, drei weitere nahmen den Zug. Letztere telefonierten mit dem Dealer und gaben vor, Drogen kaufen zu wollen, und verabredeten sich mit diesem am Bahnhof in Meppen. Auf ein verabredetes Zeichen, einem Husten ins Mobiltelefon, sollten dann die mit dem Fahrzeug eingetroffenen „Mitverschwörer“ am Treffpunkt erscheinen.

Bis zu diesem Punkt herrscht Einigkeit in den Aussagen der Beteiligten. Was dann weiter geschah, das wird die Jugendkammer des Landgerichts nun herausarbeiten müssen. Der 19-Jährige hat zugegeben, während der Fahrt nach Meppen die anderen im Fahrzeug davon informiert zu haben, eine Sprühdose mit Reizgas dabei zu haben. Das legt den Verdacht nahe, dass in der Gruppe Einigkeit darüber herrschte, dem Dealer auf den Leib rücken zu wollen.

Jedoch sagte ein 21-jähriger Mitangeklagter zu Beginn des Berufungsverfahrens aus, das Zusammentreffen am Bahnhof habe ohne körperliche Gewalt vor sich gehen sollen. Allerdings habe die Autofahrergruppe nach Erhalt des verabredeten Signals, des Hustens am Telefon, als sie zum Treffpunkt stürmte, den Dealer bereits am Boden liegend gefunden. Von seiner Gruppe sei keine Gewalt ausgeübt worden.

Schläge und Tritte

Passanten hatten aber von Schlägen und Tritten berichtet, denen der am Boden Liegende ausgesetzt gewesen sein soll. Auch sollen die Worte „Tu das Geld raus!“ zu hören gewesen sein, woraufhin der Angegriffene einem in der Gruppe Geld gegeben hätte. Der Dealer selbst kam bei dem Geschehen relativ unverletzt davon, ein Begleiter hatte aber einen Kieferbruch erlitten.

Die vier Angeklagten sind in der Erstinstanz zu Jugendstrafen verurteilt worden, die allesamt zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die weiteren Beteiligten sind in gesonderten Verfahren von anderen Gerichten ebenfalls verurteilt worden. Gegen einige von ihnen sind gegenwärtig weitere Verfahren anhängig.

Das Verfahren wird fortgesetzt.