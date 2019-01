In zahlreichen Gesprächen an ihrem Stand vor dem Ems-Center informierten die Landwirte über ihre Arbeiten auf einem modernen landwirtschaftlichen Hof, beantworteten Fragen rund um die Tierhaltung oder den Ackerbau und versuchten, Vorurteile auszuräumen. Foto: Anna Heidtmann

heid Papenburg. Für ein stärkeres Miteinander und eine größere Akzeptanz für die Landwirtschaft hat der Landwirtschaftliche Ortsverein Papenburg am Wochenende mit einem Info-Stand vor dem Eingangsbereich des Ems-Centers geworben. Im Mittelpunkt der Aktion, die in Anlehnung an die „Grüne Woche“ in Berlin stattfand, stand das Thema Lebensmittelproduktion und die Frage „Was wäre ohne Landwirtschaft?“.