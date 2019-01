Papenburg. „Männerdrööm un Droommänner“ lautet der Titel einer von der Theatergruppe St. Marien Papenburg einstudierten plattdeutschen Komödie. Sie feiert am Freitag, 25. Januar 2019, um 19.30 Uhr im Pfarrheim an der Birkenallee Premiere. „Da werden die Lachmuskeln richtig strapaziert“, versprechen die zehn Darsteller und Regisseurin Ingrid Nee.

In dem turbulenten Dreiakter aus der Feder von Daniel Kaiser, der von Wolfgang Binder ins Plattdeutsche übersetzt wurde, dreht sich alles um drei verheiratete Paare, die zusammen in einer Theatergruppe spielen. Die drei Männer sind Leidensgenossen und werden von ihren dominanten Ehefrauen unterdrückt und schikaniert. Unter dem Vorwand, für das geplante neue Theaterstück vor Ort recherchieren zu müssen, geben die Männer vor, eine Reise nach Italien unternehmen zu wollen. Ihr geheimes Ziel ist jedoch die „sündige Meile“ in Hamburg.

Bardamen im Badezimmer

Ihr Plan geht auf. Die Frauen wollen den Italien-Trip verhindern und beschließen, diese Fahrt selbst zu unternehmen, während die Ehemänner angewiesen werden, die Hausarbeit zu erledigen. Adsche, Udo und Hinrich fahren nach der Abreise ihrer Frauen nach Hamburg und amüsieren sich dort prächtig.

Das böse Erwachen folgt auf dem Fuße, denn kaum wieder zu Hause angekommen, stehen völlig überraschend die Bardamen in der Tür. Kurz darauf kehren zu allem Überfluss auch noch die Ehefrauen zurück, und die „leichten Mädchen“ müssen rasch ins Badezimmer verfrachtet werden. Das Versteck erweist sich jedoch als nicht besonders sicher und beschwört ein Spiel aus Irrungen und Wirrungen herauf. Als dann überraschenderweise auch noch der italienische Playboy Salvatore aufschlägt, der sich in Netti verguckt hat, ist das Chaos perfekt.

Weitere Aufführungstermine

Die weiteren Aufführungstermine sind am Sonntag, 27. Januar, am Freitag, 1., am Sonntag, 3., am Freitag, 15., am Sonntag, 17. Februar, am Samstag, 23., und am Sonntag, 24. Februar, jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 10. Februar, wird es um 15 Uhr eine spezielle Seniorenvorstellung geben, bei der die Theatergruppe ihren Gästen Kaffee und Kuchen serviert.

Karten können ab sofort in der Bücherei St. Marien an der Birkenallee 1 erworben werden – und zwar montags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 17 Uhr und sonntags nach dem Gottesdienst sowie an der Abendkasse.