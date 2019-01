Aschendorf. Vor exakt einem Jahr hatte er angekündigt, 2019 aufhören zu wollen. Nun macht Reinhold Korte als Vorsitzender des TuS Aschendorf doch weiter – notgedrungen und höchstens für weitere zwölf Monate.

Nachdem ein Kandidat im Vorfeld der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Vereinslokal Kolpinghaus doch nicht mehr zur Verfügung stand und aus der Zusammenkunft heraus erwartungsgemäß niemand spontan seinen Hut für das Spitzenehrenamt des knapp 1200 Mitglieder starken Traditionsvereins in den Ring werfen wollte, bleibt Korte geschäftsführend im Amt. Und zwar so lange, bis ein Nachfolger gefunden ist. So sieht es die Satzung vor.

Ruf nach Wiederwahl prompt abgebügelt

Den Ruf nach einer Wiederwahl bügelte Korte postwendend ab. „Das kommt nicht infrage“, sagte er. „Ich mache es maximal noch für ein Jahr. Dann ist definitiv Schluss“, sagte der Noch-Vereinschef.





Er bot allerdings an, dem nächsten Vorsitzenden für zwei Jahre im Hintergrund hilfestellend zur Verfügung zu stehen. Zudem habe er einen Leitfaden für die Arbeit des Vorsitzenden und des Geschäftsführers entwickelt.

Nach 34 Jahren "etwas ehrenamtsmüde"

Zuvor zog Korte eine aus seiner Sicht weit überwiegend positive Bilanz seiner siebenjährigen Vorstandstätigkeit beim TuS. Kein Hehl machte er daraus, dass er nach insgesamt 34-jähriger Ehrenamtstätigkeit in verschiedenen Vereinen in Aschendorf nun „etwas ehrenamtsmüde“ sei.





Korte erinnert er daran, dass er von seinem Amtsvorgänger Charly Assmann 2012 in den Vorstand geholt wurde, um die 100-Jahrfeier des TuS für 2013 auf die Beine zu stellen. Aber auch darüber hinaus sei es dank starker Mitstreiter gelungen, gemeinsam viel zu bewegen. Dabei verwies Korte auf die Ertüchtigung des städtischen Otto-Dölle-Stadions (Erneuerung des Tribünendachs, Abriss des alten Schießstandes, Schaffung eines ganzjährig bespielbaren Trainingsplatzes inklusive Licht, LED-Beleuchtung rund ums Funktionsgebäude). Gern hätte er noch einen Bouleplatz im Stadion anlegen lassen, sagte Korte.

Ein eisiger Wind

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Papenburg sei nicht immer einfach gewesen. „Manchmal hatte ich das Gefühl, aus dem Rathaus weht ein eisiger Wind“, meinte Korte. In den vergangenen zwei Jahren aber sei die Kooperation dann doch sehr gedeihlich gewesen. „Und am Ende zählt, was geschaffen wurde. Damit sind alle Querelen vom Tisch.“





Mithilfe von Kassenwart Eilert Schriever sei es zudem gelungen, die Finanzen zu konsolidieren und „Meinungsverschiedenheiten“ mit dem Finanzamt beizulegen. Zwischenzeitlich habe dem TuS gar die Aberkennung der Gemeinnützigkeit gedroht, berichtete Korte.

Abteilungen (wieder-)belebt

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über die (Wieder-) Belebung einiger Abteilungen wie Trampolin und Tischtennis – auch wenn es bei der Verteilung der Hallenzeiten durch die Vielzahl der Aktivitäten und den Bedürfnissen des SV Herbrum, dessen Halle seit Jahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden darf, zu Engpässen komme. Im Badminton werde jetzt auch der Nachwuchs gezielt gefördert. Die Basketballer seien nachhaltig erfolgreich und auch im Bereich Gesundheitssport habe sich der TuS gut entwickelt. Parallel habe man das Brüninghaus als internationale Jugendbegegnungs- und bildungsstätte in einen Top-Zustand versetzt.





„Das alles schafft man nur als Team“, betonte Korte und hob mit Schriever, Claudia Tieben, Steffi Krallmann und Hermann Plock stellvertretend vier auf unterschiedliche Weise jeweils aber besonders engagierte Mitstreiter hervor.

Neue Geschäftsführerin

Zur neuen Geschäftsführerin wählte die Versammlung Petra Terveer. Sie tritt in die Fußstapfen von Jörg Weeber, der sich künftig vorrangig um Datenschutz und Schach kümmert. Als Beisitzerin rückt Andrea Sürken an die Stelle von Thomas Remmers, der auf eigenen Wunsch ausschied. Schatzmeister bleibt Eilert Schriever.





Bei den Ehrungen nahmen wie in den Vorjahren die Auszeichnungen für die Leichtathleten (siehe unten) den breitesten Raum ein. „Die Leichtathleten sind immer dabei“, stellte Korte fest. Aus den anderen Abteilungen kämen hingegen nur wenig Hinweise zur Würdigung besonderer Leistungen, meinte er.