Neulehe. Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag gegen 11.45 Uhr in Neulehe gekommen. Ein mit zwei Personen besetztes Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Es passierte in einer scharfen Kurve auf der Neubörger Straße: Nach Auskunft der Polizei kam der Pkw in einer scharfen Kurve auf der Neubörger Straße nach rechts von der Straße ab, schleuderte zunächst zurück auf die Fahrbahn und kam dann nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 21-jährige Fahrer aus Sögel und der 22-jährige Beifahrer aus Werpeloh wurden bei dem Unfall schwer verletzt, konnten aber selber das Fahrzeug verlassen. Rettungswagen brachten die Männer in die Krankenhäuser nach Papenburg und Sögel. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.