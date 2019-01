Papenburg . Am frühen Freitagnachmittag, 18. Januar, ist ein 13-Jähriger in Papenburg von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich an der Ampel in der Straße Grader Weg in Höhe Dieckhausstraße. Aus dem Hümmlinger Weg kommend wollte der Junge auf dem Fahrrad die Straße bei Grün überqueren und wurde von einem Auto angefahren. Nach Polizeiangaben hat der Unfallverursacher, der auf dem Grader Weg in Richtung Innenstadt fuhr, die rote Ampel missachtet. Der Jugendliche sei vor Ort noch ansprechbar gewesen, hieß es vonseiten der Polizei Papenburg auf Anfrage weiter. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und zunächst stationär aufgenommen.