Bei der Spendenübergabe versammelten sich (von links) Pete Niziolek (verkleidet als Maskottchen Washy), Dagmar Weismantel, Bettina Jankowski, Marlies Smidt (Hospiz-Initiative), Martina Kronewoelt, Alexandra Kastendieck und Heidi Loerts am Papenburger Waschpark. Foto: Michael Sterk

stmi Papenburg. Während der Weihnachtszeit hat das Team des Waschparks am Prüfgelände in Papenburg weihnachtliche Leckereien und Lose verkauft. Die Einnahmen in Höhe von mehr als 2600 Euro sind nun dem Verein „Hospiz-Initiative“ in Leer zugutegekommen.