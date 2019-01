Papenburg. Schüler aus den Niederlanden und der berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg, Technik und Wirtschaft, haben in gemischten deutsch-niederländischen Teams gemeinsame Unternehmenskonzepte für die Grenzregion entwickelt.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation der Europaklasse der Fachoberschule der BBS mit dem Bildungsgang „Internationales Management“ des Alfa Colleges in Groningen. Unterstützt wird die Kooperation von der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg und der Ems-Dollart-Region.

Businessplan aufgestellt

Wie es in einer Pressemitteilung der BBS weiter heißt, hatten sich die Schüler zur Vorbereitung der Projektwoche am Alfa College getroffen. An der HÖB erarbeiteten sich die deutsch-niederländischen Gruppen dann einen Businessplan. Jede Gruppe gründete ein imaginäres Unternehmen, formulierten Ziele und kreierten ein Marketingkonzept.

Experten aus den Niederlanden standen den Gruppen an einem Nachmittag zur Verfügung und gaben Tipps für die Finanzplanung oder nahmen Stellung zu den Marketingideen. Die Ergebnisse wurden später vorgestellt. Die Ideen reichten von einem Angebot eines grenzübergreifenden mobilen, medizinischen Versorgungsteams bis hin zu einer regionalen Webseite, in der Firmen ihre Produkte in der Grenzregion anbieten konnten.

Eine ungewohnte Erfahrung

„Es war eine ganz ungewohnte Erfahrung und hat trotz der Arbeit eine Menge Spaß gemacht“, fasste die Fachoberschülerin Ann-Kathrin Bohlen die Projektwoche zusammen. Die gesamte Veranstaltung fand auf Englisch statt und hatte zum Ziel das unternehmerische Denken und die interkulturellen Kompetenzen der Schüler zu stärken. „Diese Fähigkeiten sind wesentlich, um die Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen zu fördern, aber auch um neue Ideen für die Grenzregion zu entwickeln“, erläutert der betreuende Lehrer der BBS, Anno Immenga. Ziel des Projektes sei es, die Zusammenarbeit zwischen den Studenten und Schüler der beteiligten Einrichtungen aus den Niederlanden und aus Deutschland zu fördern, so Immenga.

Diese Form der Zusammenarbeit werde in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt eine wesentlich größere Rolle spielen als heute. Somit werde die Fähigkeit, grenzüberschreitend und in gemischten bi-nationalen Teams zu arbeiten, die Arbeitsmarktchancen der jungen Menschen in der Region erhöhen, ist sich auch Bengt Kruse von der HÖB sicher. pm