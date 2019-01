Papenburg Das vorletzte Januarwochenende bietet dem nördlichen Emsland ein Konzert, Winterwanderungen, Vereinsbälle, einen Bücherverkauf und eine Informationsveranstaltung zur Landwirtschaft.

Am Samstag, 19. Januar 2019, haben Bücherfreunde von 9 bis 16 Uhr die Gelegenheit zum Stöbern. Unter dem Motto „Aufgeräumt ins neue Jahr“ ermöglicht die Buchhandlung Eissing in Papenburg ihren Kunden, gebrauchte Bücher zu verkaufen. Alle verfügbaren Tische sind bereits vergeben, sodass man mit einem abwechslungsreichen Angebot rechnen kann.

Um die Wichtigkeit der Landwirtschaft zu verdeutlichen, veranstaltet die Vereinigung des Emsländischen Landvolkes (VEL) zum Auftakt der „Grünen Woche“, die noch bis zum 27. Januar in Berlin stattfindet, am Samstag, 19. Januar, von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Ems-Centers in Papenburg eine Informationsveranstaltung. Landwirte der Region möchten mit Verbrauchern die Frage erörtern „Was wäre ohne Landwirtschaft?“.

Ein Folkkonzert mit drei Bands gibt es am Samstag, 19. Januar, in der Packhalle Sögel. Als Hauptgruppe wird „Fin Dawson“ aus Hamburg anreisen. Sie mischen verschiedenste Folkelemente zu einem eigenen Stil, mal ruhig und gefühlvoll und dann wiederum rockig und tanzbar, heißt es in einer Ankündigung. Zuvor werden sich Tim Mahn aus Werlte und Mattea Diamanti aus Oldenburg das Vorprogramm abwechselnd aufteilen. Um 20 Uhr ist Einlass, um 21 Uhr beginnt die Livemusik.

Zu einer Winterwanderung mit anschließendem Neujahrsempfang lädt die Kolpingsfamilie Lathen am Sonntag, 20. Januar, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr das St.-Vitus-Haus, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Wer nicht wandern kann, hat die Möglichkeit, dort zu verweilen. Die Wanderer werden gegen 17 Uhr zurück sein. Zum dann folgenden Neujahrsempfang erwartet die Kolpingsfamilie den stellvertretenden Gemeindedirektor Helmut Wilkens. Anschließend gibt es ein Grünkohlessen. Anmeldung nur noch heute unter Telefon 05933/90360 oder 05933/3904.

Zu seiner traditionellen Winterwanderung lädt der Heimatverein Rhede alle Interessierten ein. Im Anschluss gibt es ein Grünkohlessen in der Gaststätte Kassens in Borsum. Gewandert wird am Sonntag, 20. Januar. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 10 Uhr das Landwirtschaftsmuseum in Rhede.

Der Sportverein Blau-Weiß (BW) Dörpen feiert am Samstag, 19. Januar, sein traditionelles Vereinsfest im Vereinslokal Westhus. Der Einlass zu der öffentlichen Veranstaltung beginnt um 19.45 Uhr. Laut Mitteilung des Sportvereins gibt es wieder eine Tombola und eine Sonderverlosung. Wer sich noch einen Tisch reservieren möchte, kann dies unter der Telefonnummer 04963/1751 tun.

Anzeige Anzeige

Der Bürgerschützenverein Heede feiert am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr sein traditionellen Schützenball im Landgasthaus Kanne-Hunfeld.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in Vrees lädt am Samstag, 19. Januar, zum Landjugendfest ein. Die Party auf dem Schützenplatz in Vrees beginnt um 21 Uhr. Auf der Bühne wird die Band „Royal Flash“ stehen. Unterstützt werden die Musiker vom DJ-Team „Nightflight“. Personen ab 16 Jahren haben Zutritt zur Party, der Eintritt kostet 6 Euro. Von 22 bis 23 Uhr ist „Happy Hour“, dann gibt es zwei Getränke zum Preis von einem.

In Ihrhove in der Diskothek Limit heißt das Motto am Freitag, 18. Januar, „Happy Hour Music Mix“ mit DJ Marco. Am Samstag werden „Limit Classix“ aufgelegt. Beide Abende starten um 23 Uhr.

Die Diskothek Stricker in Dörpen feiert am Samstag, 19. Januar, ab 22 Uhr „Festiwald“ mit DJ Springer und Chris Decay.