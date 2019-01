Zur 72-Stunden-Aktion 2019: Für bleibende Werte

Papenburg. Die 72-Stunden-Aktion 2019 im nördlichen Emsland bietet Gelegenheit bleibende Werte zu schaffen – sicht- und spürbare. Ein Kommentar.

Sozusagen aus dem Nichts haben Jugendliche bei der 72-Stunden-Aktion 2013 in Börger zusammen mit Beschäftigten der Caritas-Werkstatt die Weidenkirche errichtet. Vor allem für Wandernde auf dem Hümmlinger Pilgerweg hat sich das Gotteshaus auf pflanzlicher Basis zu einem festen Anlaufpunkt entwickelt.

Die Weidenkirche mag ein Paradebeispiel dafür sein, was möglich ist, wenn gemeinschaftlich geplant, organisiert und angepackt wird. Bei der 72-Stunden-Aktion geht es aber auch um bleibende Werte, die nicht sicht- wohl aber spürbar sind. In einer Zeit, in der auch in ländlichen Regionen soziale Kälte zunehmend um sich greift, setzt das Projekt ein warmes Gegengewicht – sozial, interreligiös und tolerant.

Damit dieses so bunt, stark und nachhaltig wie möglich zum Ausdruck kommen kann, sollten sich nach den bereits zahlreichen Landjugendgruppen auch nicht-konfessionsgebundene Teilnehmer jetzt zum Mitmachen aufraffen. Dann lässt sich im Sinne einer solidarischen und vielfältigen Gesellschaft einfach noch mehr bewegen. Der Countdown läuft.