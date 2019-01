Papenburg. Die Frist läuft zwar noch bis Ende Februar, für viele Jugendgruppen im nördlichen Emsland steht aber längst fest, dass sie sich an der 72-Stunden-Aktion 2019 der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) im Mai aktiv beteiligen werden. Die Organisatoren sind mit der bisherigen Resonanz zufrieden, hoffen aber auf noch mehr.

Die Motivation ist hoch und die Leute sind richtig heiß drauf“, sagt KLJB-Diözesanvorsitzender Stefan Wilkens im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Uhr tickt wieder: Zum zweiten Mal nach 2013 startet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) die Aktion „Uns schickt der Himmel“. Das Motto: In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen. Vor sechs Jahren nahmen nach Angaben des BDKJ bundesweit rund 170 000 junge Menschen teil, im nördlichen Emsland waren es schätzungsweise etwa 1000.







Auch jetzt sind in der Region Jugendgruppen – ausdrücklich nicht nur der KLJB – wieder aufgerufen, sich drei Tage für ein soziales Projekt in ihrem Ort zu engagieren. Die Aktion läuft vom 23. bis zum 26. Mai 2019.

Der Aufruf blieb im Dekanat Emsland-Nord nicht ungehört. Unter www.72stunden.de haben sich bereits mehr als 40 Gruppen angemeldet. Im Dekanat haben sich zwei Organisationsteams gebildet. Sie planen die Aktion für die Regionen Aschendorf und Hümmling.





Wie Wilkens sowie die Dekanatsjugendreferentinnen Sonja Gerdes (Sögel) und Lena Brinker (Papenburg) betonen, können nicht nur Gruppen der katholischen Jugendarbeit (Messdiener, Firmlinge etc.) mitmachen. Aufgerufen sind beispielsweise auch Schulklassen, Sportmannschaften oder andere konfessionsungebundene Gruppierungen wie offene Jugendtreffs. Davon würden sich die Organisatoren im nördlichen Emsland durchaus noch mehr wünschen. Möglich ist auch, dass sich zwei Gruppen aus einem Ort zusammenschließen.

Aufgabe bleibt lange geheim

Welche Aufgabe(n) sie innerhalb von 72 Stunden zu bewältigen haben werden, bleibt wie 2013 bis unmittelbar vor Beginn der Aktion geheim. Gefordert sein können handwerkliche Arbeiten wie die Sanierung eines Spielplatzes ebenso wie eine Sozialaktion – beispielsweise die Aktion eines Dorffestes. Am Hümmlinger Pilgerweg in Börger errichteten die Jugendlichen vor sechs Jahren eine Weidenkirche, auf dem Friedhof in Lehe richteten Jugendliche das Grabfeld für tot Geborene („Sternenkinder“) her.





Wilkens zufolge werden nach Anmeldung die Interessen, Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmer ausgelotet. Die Gruppen selbst müssen sich aber keine Gedanken um das Projekt machen. Das Spannende: Das Geheimnis um die Aufgabe wird erst zu Beginn der Aktion, am 23. Mai, um 17.07 Uhr gelüftet. Bis dahin sind nur die Mitglieder des Planungsteams und eine sogenannte Vertrauensperson aus dem jeweiligen Ort, beispielsweise der Bürgermeister, eingeweiht. Vertrauensperson und Planungsteam schmieden die Idee für ein Projekt.

"Je kleiner der Ort, desto größer der Zusammenhalt"

Mit den Erfahrungen von 2013 sind die Organisatoren zuversichtlich, was den Erfolg der anstehenden Aktion betrifft. „Die Bereitschaft in den einzelnen Orten ist hoch. Wenn es losgeht, sind plötzlich alle auf den Beinen und helfen mit“, sagt Wilkens. „Wir stellen fest: Je kleiner das Dorf, desto größer der Zusammenhalt“, fügt Sonja Gerdes hinzu.





Die Aktion schafft nach Auffassung der Organisatoren einen immensen Identifikationsfaktor. Die Weidenkirche in Börger beispielsweise habe sich zu einem Prestigeobjekt entwickelt, meint Gerdes, die aus der Hümmlinggemeinde stammt. In vielen anderen Orten sei es ähnlich, was den Nachhaltigkeitscharakter betrifft. Durch die Aktion könnten sich die Jugendlichen überdies profilieren und ihr Ansehen im Dorf aufpolieren

Auf www.72stunden.de besteht nicht nur die Möglichkeit zur Anmeldung, sondern es gibt dort auch eine Ideenbörse.

Weitere Infos und Kontakt: Planungsteam Hümmling (Sonja Gerdes, Tel. 0 59 52 / 20 71 42, E-Mail: gerdes@ kjb-emsland-nord.de; Planungsteam Aschendorf (Lena Brinker, Tel. 0 49 61 / 27 57, E-Mail: brinker@kjb-emsland-nord.de