Gut angekommen ist der Poetry Slam im August 2018. Jetzt gibt es eine Neuauflage. Foto: Frauke Rahmeyer

Papenburg. Der Poetry Slam am Mariengymnasium Papenburg ist zurück. Unter dem Motto „Be a voice, not an echo“ („Sei eine Stimme, kein Echo!“) geht am Freitag, 25. Januar 2019, ab 18.30 Uhr der Poetry Slam „Slam to heaven“ in die zweite Runde.