Papenburg. Das Tourneetheater „a.gon“ hat in Papenburg die Komödie „Paulette – eine Oma zieht durch“ aufgeführt. Bei der Generalprobe sahen sich auch einige Senioren des Johannesstifts und des Seniorenwohnstifts „Haus Friederike“ das Theaterstück an.

Die Komödie wurde von Anna Bechstein geschrieben und basiert auf dem von Jérôme Enrico gedrehten Film „Paulette“, der wiederum auf einer wahren Geschichte beruht.



Die verwitwete Paulette lebt in der Nähe von Paris und ist eine rassistische, bösartige und verbitterte Frau. Zudem bekommt sie nur eine kleine Rente. Doch als ihr die Möbel aus der Wohnung getragen wurden, findet die verarmte Frau in der Drogenszene ihre Zukunft. Durch den Verkauf von Haschisch-Plätzchen wird sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Doch so gut ihr Konzept auch aufgeht, kommt ihr Misstrauen hoch, als der Dealer Vito den Drogenverkauf auch an kleinen Kindern in den Schulen erweitern möchte.

Großmutters Gewissen meldet sich

Ihr Gewissen lässt dies nicht zu, und sie verneint sein Angebot, woraufhin ihr Enkel Leo entführt wird. Wenig später werden die Entführer gefasst und Paulettes kriminelle Machenschaften von ihrem Schwiegersohn Ousmane, der Kripobeamter im Drogendezernat ist, aufgedeckt. Legal führt sie ihre kleine „Bäckerei“ trotzdem weiter; nämlich in Amsterdam, wo sie mit ihren Freundinnen Lucienne und Renée ein neues Leben, ohne Abweisungen und Vorurteilen, beginnen möchte.

Das Stück ist durch Altersarmut, Fremdenfeindlichkeit und kriminelle Machenschaften, wie Drogenhandel und Entführung, geprägt und zieht sich schleichend durch die Handlung. Trotz des sozialkritischen Hintergrunds ist das Komödiengenre gerechtfertigt.

Perfekt abgestimmt

Die Mischung aus Sozialkritik und Komik ist perfekt abgestimmt, sodass dem Zuschauer zu keinem Zeitpunkt langweilig wird. Durch die „Gags“ in der Jugendsprache der Dealer und durch kleine passende Gesangseinlagen der Darsteller ist für jeden aus der Familie etwas dabei. Doch trotz allem bleibt am Ende der Aufführung der gesellschaftskritische Gedanke im Hinterkopf, der die Zuschauer zum Nachdenken anregen soll.