Papenburg. Mehrere Wochen lang haben acht Leser der Ems-Zeitung die digitalen Angebote des Verlagshauses intensiv verfolgt. Jetzt haben die Mitglieder des "digitalen Leserbeirates" der Redaktion berichtet, was ihnen gut und was ihnen weniger gut gefallen hat.

"Wir wollen noch näher dran sein an unseren Lesern und im direkten Austausch von ihnen erfahren, welche Themen sie von uns lesen möchten und welche nicht. Wir erhoffen und wünschen uns offene und ehrliche Antworten", sagte Martina Grothe, Leiterin der Digitalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ), bei einem Treffen des Leserbeirates in den Redaktionsräumen der Ems-Zeitung (EZ) im Verlagshaus am Stadtpark. EZ-Redaktionsleiter Gerd Schade ergänzte: "Wir sind bei vielen Dingen, die wir täglich tun, sicherlich gut, können aber an einigen Stellen noch besser werden."

Mehrere Wochen lang haben die Leser Andreas Bauer, Nico Brune, Achim Goldenstein, Lisa Jelting, Rainer Lüker, Guido Mödden, Franziska Seidel und die Möglichkeit bekommen, sämtliche Texte auf noz.de, die Abendmagazin-App „NOZ Premium“, die Smartphone-App „NOZ News“ und das ePaper zu lesen und die Funktionen zu testen. Sie waren zudem aufgefordert, die Auftritte der EZ/NOZ bei Facebook, Instagram und Twitter zu verfolgen. Dass die NOZ auch einen Whatsapp- und Newsletter-Service hat, war vielen Mitgliedern des Leserbeirates gar nicht bewusst. Diesen Service besser oder anders zu bewerben, sei nun Aufgabe der Redaktion, sagte Martina Grothe.

Lob für Abendmagazin "NOZ Premium"

Viel Lob gab es für das Abendmagazin, die Optik, die Aufteilung und die Themenauswahl fanden viele gelungen. Zuspruch gab es auch für die Berichterstattung über den Moorbrand in Meppen und zuletzt die gelben Säcke. Bei der News-App fürs Smartphone stellten einige Leserbeirats-Mitglieder technische Probleme fest, das Programm stürze oft ab. Martina Grothe sagte eine Prüfung durch die Technikabteilung der NOZ zu.

Andreas Bauer, der Gymnasiallehrer in Papenburg ist, monierte die Zahl der Flüchtigkeitsfehler in den Texten im Internet. Dabei verwies Martina Grothe auf das Vier-Augen-Prinzip in der Digitalredaktion und dem Korrektorat, das es bei der NOZ weiterhin gibt. Trotz allem komme es zu ärgerlichen Fehlern. Bauer ermunterte zudem die Redakteure, noch deutlicher Stellung zu beziehen in den Kommentaren. Franziska Seidel wünschte sich mehr Berichte für jüngere Leute, sie nannte die fehlenden Discotheken oder andere Ausgehmöglichkeiten in Papenburg.

Digitale Leserbeiräte gibt es auch bei der Meppener Tagespost und der Lingener Tagespost. Die Aktion wird fortgesetzt. Wer Lust hat mitzumachen, sendet eine E-Mail an redaktion@ems-zeitung.de.