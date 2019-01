Der neuen Hospital-Geschäftsführerin Veronika von Manowski zum Dienstantritt gratulierten (von links) Bürgermeister Jan Peter Bechtluft, Pfarrer Franz Bernhard Lanvermeyer, Ansgar Veer, Dr. Wolfgang Klein (von Manowskis Ehemann), Thomas Burke und Hermann Bröring, Ehrenlandrat und stellvertretender Vorsitzender der Lingener Bonifatius-Hospital-Gesellschafterversammlung. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Gut zwei Wochen nach ihrem Dienstantritt ist Veronika von Manowski am Mittwochnachmittag offiziell als neue Geschäftsführerin des Marien-Hospitals Papenburg-Aschendorf vorgestellt worden. In ihrer Einführungsrede vor zahlreichen Mitarbeitern skizzierte die Klinik-Chefin, was sie in ihrer Amtszeit bewegen will.