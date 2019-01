pm/dgt Papenburg. Das Land Niedersachsen fördert im Jahr 2019 in vier Kommunen im nördlichen Emsland den Ausbau oder die Sanierung von Bushaltestellen.

Insgesamt fließen im Jahr 2019 in 292 Einzelprojekte rund 96,6 Millionen Euro, teilte das von Bernd Althusmann (CDU) geführte Verkehrsministerium am Mittwoch mit.

Davon profitieren folgende Kommunen im nördlichen Emsland (jeweils 75 Prozent Förderung): Gemeinde Rhede (Grunderneuerung sechs Haltestellen, Gesamtkosten 297.000 Euro), Samtgemeinde Lathen (Grunderneuerung acht Haltestellen, 290.300 Euro), Stadt Papenburg (Grunderneuerung acht Haltestellen, 270.163 Euro), Gemeinde Esterwegen (Ausbau Haltestellen Lattensberg 92.460 Euro), Gemeinde Surwold (Ausbau Haltestelle Börgermoor- Turnhalle 225.000 Euro).

Lob von Bernd Busemann

„Nach der Sanierung von Landstraßen und Förderung von Maßnahmen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wird das Emsland auch im Bereich des ÖPNV gut bedient. Das nehme ich mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis“, wird Landtags-Vizepräsident Bernd Busemann (CDU) in einer Mitteilung des Kreisverband Aschendorf-Hümmling zitiert.

Berücksichtigt wurden auch die Städte Haren, Lingen und Meppen sowie die Gemeinde Geeste. Im Rahmen eines „Busbeschaffungsprogramm“ werden in Meppen die Anschaffung eines Busses in Meppen (195.000 Euro) und zwei in Lingen (450.000 Euro) mit 38 Prozent der Kosten gefördert.

Förderung wird um 16 Prozent erhöht

Die Landesregierung ermöglicht mit der Förderung insgesamt Investitionen in den ÖPNV von rund 197 Millionen Euro, erklärt das Ministerium. Die 292 Vorhaben würden einen Anstieg von rund sieben Prozent bedeuten, und gleichzeitig „einen neuen Höchststand“, heißt es in der Mitteilung. Die Fördersumme von rund 96,6 Millionen Euro sogar um 16 Prozent höher als 2018. Das zeigt eindrucksvoll die Bedeutung des ÖPNV in Niedersachsen, belegt aber auch wie attraktiv unsere Förderinstrumente für Kommunen und Verkehrsunternehmen sind.“