Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 17. Januar 2019, der Science-Fiction-Thriller „Glass“ und der Jugendfilm „Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers“. Die VHS-Filmrolle geht mit dem Drama „Wackersdorf“ in die neue Kinowoche.

Nach den Filmen „Unbreakable“ und „Split“ führt M. Night Shyamalan im Neustart Glass die Welten zusammen: Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) ist noch immer auf freiem Fuß und hochgefährlich. Der junge Mann, der mehrere Persönlichkeiten in sich vereint, hat schon einige Menschenleben auf dem Gewissen und die Gefahr besteht, dass es schon sehr bald mehr werden. Der unverwundbare David Dunn (Bruce Willis) heftet sich deshalb zusammen mit seinem Sohn Joseph (Spencer Treat Clark) an seine Fersen, um ihm das Handwerk zu legen. Die Zusammenstöße werden immer heftiger. Zudem müssen die beiden Männer die Psychiaterin Ellie Staple (Sarah Paulson) davon überzeugen, dass sie keine Superkräfte besitzen, denn ansonsten werden sie für immer weggesperrt. Ein weiterer Patient mit einem vermeintlichen Superheldenkomplex ist Elijah Price alias Mr. Glass (Samuel L. Jackson).

Cooler Youtuber oder sensibler Kindheitsfreund?

Im Film Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers ist der Immenhof pleite und das Jugendamt steht vor der Tür, um festzustellen, ob sich Charly (Laura Berlin) nach dem Tod des Vaters allein um ihre Schwestern Lou (Leia Holtwick) und Emmie (Ella Päffgen) kümmern kann. Werden sie ihr geliebtes Zuhause retten können? Und wem wird Lou ihr Herz schenken? Dem coolen Youtuber Leon (Moritz Bäckerling), der auf ihrem Hof seine Sozialstunden ableisten muss oder dem sensiblen Matz (Rafael Gareisen), den sie seit ihrer Kindheit kennt? Außerdem müssen die drei Schwestern sich noch mit Jochen Mallinckroth (Heiner Lauterbach) vom Nachbarhof und dessen eingebildeter Pferdetrainerin Runa (Valerie Huber) herumschlagen.

Das Kart-Rennspiel „Sugar Rush“ ist kaputt

Am Sonntag, 20. Januar, wird um 14 Uhr der Disney-Film Chaos im Netz gezeigt: Randale-Ralph und Rennfahrerin Vanellope von Schweetz müssen ihre Arcade-Spiele verlassen, um in den Weiten des Internets nach einem Ersatzteil für das kaputte Kart-Rennspiel „Sugar Rush“ zu suchen. Sie lernen den Algorithmus Yesss kennen, der ihnen das Netz erklärt und sie auf die Webseite OhMyDisney.com bringt. Das ist der Ort, wo sich alle Figuren tummeln, die Disney gehören, ob nun Prinzessin, Marvel-Held oder Star Wars-Droide.

Bau einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage

Die VHS-Filmrolle präsentiert am Montag, 21. Januar, und Mittwoch, 23. Januar, jeweils um 17 und 20 Uhr Wackersdorf: In der beschaulichen bayrischen Gemeinde Wackersdorf soll in den 1980er Jahren eine atomare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) gebaut werden, die wirtschaftlichen Aufschwung für die ganze Region verspricht. Doch als der Freistaat ohne rechtliche Grundlage mit Gewalt gegen Proteste einer Bürgerinitiative vorgeht, die sich für den Erhalt der Natur in ihrer Heimat einsetzt, kommen Landrat Schuierer (Johannes Zeiler) Zweifel. Vielleicht ist die Anlage doch nicht so harmlos wie behauptet. Er beginnt nachzuforschen und legt sich mit der mächtigen Strauß-Regierung an.