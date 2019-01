Papenburg. Die kritischen Nachfragen des Steuerzahlerbundes zu den Mehrkosten für das „Grand Voyage Díner“ (GVD) 2018 auf Gut Altenkamp haben eine intensive Debatte ausgelöst. Die FDP-Stadtratsfraktionsvorsitzende Marion Terhalle verteidigt die Veranstaltung ebenso wie den Kulturreferenten Ansgar Ahlers.

Vor allem im sozialen Netzwerk Facebook werden die Mehrkosten heiß und kritisch diskutiert. Ahlers hatte die interaktive, musikalisch-kulinarische Zeitreise im September 2018 erstmals auf die Beine gestellt. In einer Pressemitteilung betont Terhalle, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass es 2020 eine Neuauflage gibt, „damit noch viel mehr Menschen dieses wundervolle Event genießen können“.

Die Aschendorferin hat gemeinsam mit ihrem Mann das GVD besucht. Es sei „großartig gewesen“ und sie empfehle, es zu wiederholen. Ahlers habe mit seinem Team etwas Einzigartiges geschaffen. „Er hatte den Mut, etwas ganz Neues zu schaffen, auch wenn es ein großes Risiko für ihn darstellte. Es ist ihm gelungen, dem historischen Gebäude Leben einzuhauchen. Geschichte an einem historischen Ort mit so viel Liebe und Detailtreue erlebbar zu machen, mithilfe vieler Unterstützer und Sponsoren, war ein besonderes Geschenk an unsere Stadt“, so Terhalle. Der Wert der Veranstaltung und der Bilder, die blieben, liege weit über den berechneten Kosten.

Kritiker haben vielfach nicht teilgenommen

Die FDP-Ratsfrau übte Kritik an Kritikern, die mit dem Finger auf Ahlers zeigen und zum Teil vernichtende Kommentare schreiben, sich selbst aber kein Bild von der Veranstaltung gemacht hätten. „Sie erzeugen eine Stimmung, die der zukünftigen kulturellen Entwicklung in unserer Stadt schadet“, meint Terhalle, die betont: „Ich sehe mein politisches Mandat auch als Auftrag kritisch hinzuschauen und Steuerverschwendung zu verhindern. Aber ich sehe es auch als Auftrag, mich für kulturelle Vielfalt einzusetzen. Der Bund der Steuerzahler kann gerne kritisch hinschauen. Aber, Kultur kostet und hier war jeder Euro sinnvoll eingesetzt.“

Wie berichtet, entstanden für die Veranstaltung, an der 246 Gäste teilnahmen, Gesamtkosten von 73.429,05 Euro, das Defizit betrug 54.293,55 Euro.

