Emden/Papenburg. Bernhard Brons, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, hat sich beim Jahrespressegespräch ausdrücklich für regelmäßige Sonntagsöffnungen in den Innenstädten der Region ausgesprochen.

„Der Einzelhandel ist extrem wichtig, um die Innenstädte lebendig halten zu können“, sagte IHK-Präsident Brons und forderte eine gesetzliche Neuregelung für Sonntagsöffnungen: „Da müssen wir bei einigen Leuten dogmatische Verkrustungen lösen. Fakt ist, dass die Händler an den Sonntagen achtmal so viel verkaufen wie am folgenden Montag.“ Als Präzedenzfall nannte er die Sonntagsöffnung in Leer.

Brons spricht sich für zyklische Regelung aus

Brons empfahl eine zyklische Regelung, sodass die Sonntagsöffnung wochenweise von Stadt zu Stadt wechsle. Nur so könne man der Konkurrenzsituation mit Onlinehandel und den Sonntagsöffnungen in den Niederlanden begegnen. Bereits im vergangenen Jahr hatte IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Slink im Gespräch mit unserer Redaktion die Bemühung um ein neues Ladenöffnungsgesetz untermauert und der Gewerkschaft Verdi vorgeworfen, „alles und jeden“ zu beklagen, ohne zu berücksichtigen, wen sie dabei eigentlich vertrete.

Mit einer neuen Image-Kampagne ab Herbst 2019 will die IHK beim Verbraucher ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung des lokalen Einzelhandels schaffen. Unter dem Namen „Heimat shoppen“ sollen Händler, Gastronomen und Dienstleister kleine Aktionen anbieten, um die Idee lebendiger und attraktiver Städte und Gemeinden zu stärken.

Probleme trotz Rekordjahr

Erfreuliche Zahlen, aber problematische Entwicklungstendenzen - so darf die allgemeine Bilanz der IHK beim Jahrespressegespräch verstanden werden. Sinnbildlich sticht die Tourismusbranche hervor. „Mit über 15 Millionen Übernachtungen in Ostfriesland und Papenburg wurde 2018 ein neuer Rekord aufgestellt“, betonte Brons.



Doch den steigenden Übernachtungszahlen stehe eine sinkende Bettenkapazität gegenüber, weil Pensionen häufiger durch Ferienhäuser ersetzt oder gar als Zweitwohnung genutzt würden. „Auch den Fachkräftemangel spüren wir ganz extrem in diesem Bereich“, problematisierte Brons.

Brons: „Papenburg profitiert massiv“

Auf die Frage, ob die Ballung der Besucherzahlen an den touristisch hoch frequentierten Orten auch abträgliche Wirkung für die Regionen haben könnte, hatte Brons eine klare Antwort und verwies auf Papenburg: „Die Meyer-Werft hat jedes Jahr sechsstellige Besucherzahlen. Und davon profitiert die Stadt Papenburg massiv.“ Eine Überfüllung und Überbelegung an diesen Orten sei kein ausgemachtes Problem. Vielmehr habe die Tourismusbranche noch viel Luft nach oben, unterstrich Brons und sprach von einem „Wachstumsbereich“.

Ausbildungszahlen auf gutem Niveau

Erfreuliche Zahlen gab es auch im Bereich der Berufsausbildungen zu vermelden. Mit 2.068 eingetragenen Ausbildungsverträgen bewege man sich auf dem guten Vorjahresniveau, erklärte Brons. Positiv steche hier der Handel hervor, der mit der Einführung des Ausbildungsberufs „Kaufmann/-frau im E-Commerce“ auf die Konkurrenz durch den Onlinehandel reagiert und bereits 17 Azubis im neuen Berufsfeld eingestellt habe. Timo Weise, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung, berichtete zudem, dass man mit der Einführung des Qualitätssiegels „Top Ausbildung“ außerordentlich gute Ausbildungsbetriebe zertifizieren wolle.

Thema Verkehr bleibt schwierig

Im Bereich Verkehr machte Präsident Brons „unsichere Zukunftsaussichten“ aus. Die seit 2002 geplante Anpassung der Fahrrinne der Außenems beginne aufgrund des Zeitablaufs von Untersuchungen in einigen Bereichen wieder bei Null. Ein Baubeginn sei erst ab 2022 vorstellbar.

„Wir fordern schnellere und schlankere Plan- und Genehmigungsverfahren“, merkte Brons zur Verkehrsthematik an. „Wir sind in Ostfriesland und Papenburg auf eine gute Infrastruktur angewiesen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Es muss gelingen, dass die erhöhten Finanzmittel auch abgerufen werden können“, so Brons.