Papenburg. In unserer Serie "Mein Job und ich" spricht diesmal Beate Beate Brathal, die an der Friesenstraße in Papenburg eine Wäscherei mit Bügelservice und Heißmangel betreibt, über Falten beim Hemden bügeln, die Nachteile moderner Waschmaschinen und ihre spannendsten Aufträge.

Frau Brathal, Hemden oder Blusen zu bügeln ist in Haushalten ein viel diskutiertes Thema. Haben Sie einen Geheimtipp, wie Hausfrauen oder -männer faltenfrei Hemden bügeln?

Die Vorbereitung der Wäsche ist das A und O. Sie sollte noch eine gewisse Restfeuchte haben, also nicht ,knochentrocken' aus dem Trockner oder von der Wäscheleine kommen, wenn man sie bügelt. Denn noch leicht feuchte Hemden oder etwa auch Tischdecken oder Bettwäsche lässt sich deutlich schneller und leichter bügeln. Auf keinen Fall sollte die Wäsche längere Zeit in der Waschmaschine liegen bleiben. Und sie sollte möglichst direkt aus dem Trockner geholt werden, weil sie sich in warmem Zustand besser falten lässt.

Und in welcher Reihenfolge bügeln sie Hemden?

Wir fangen bei der Knopfleiste an, weil die oft am meisten aufhält. Dann geht es zu den Ärmeln, zum Abschluss die großen Flächen wie das Rückenteil. Denn wer beim Rücken anfängt, verknittert diesen Bereich oft, wenn man erst später zu den Ärmeln übergeht.

Sie nutzen große Industriemaschinen, aber auch kleine, wie man sie aus dem Privatbereich kennt. Was ist aus Ihrer Sicht beim Kauf einer Waschmaschine wichtig?

Die heutigen Modelle setzen stark auf Energiesparen, haben also Sparprogramme, die weniger Wasser und Strom benötigen. Der Nachteil ist, die Reibung der Wäsche in der Maschine verringert sich gegenüber den alten Modellen. Diese Reibung ist aber bei sehr dreckiger Wäsche wichtig. Wir verwenden daher lieber ältere Modelle, auch wenn sie mehr Energie benötigen. Sie haben Kraft, die Wäsche wird gut bewegt. Aus meiner Sicht sind die hohen Drehzahlen beim Schleudern von bis zu 1800 Umdrehungen in der Minute eher von Nachteil, weil sie Mehrarbeit beim Bügeln erzeugen. Denn es entstehen dadurch sehr kleine Falten, die nur schwer herauszubügeln sind. 1000 oder 1200 Umdrehungen genügen völlig.

Und bei Waschmittel, was verwenden Sie da?

Wir beziehen von einem Großlieferanten Waschmittel von einem speziellen Hersteller. Wir versuchen, möglichst wenig Chemie zu verwenden. Es gibt Großwäschereien, die verwenden fast nur Chemie und teilweise scharfe Säuren. Das Ergebnis ist, dass die Wäsche, zum Beispiel Tischdecken oder Servietten, nach einem halben oder dreiviertel Jahr verschlissen ist. Bei uns halten sie oft mehrere Jahre. Ich verzichte auch auf Weichspüler. Auch von Wäscheparfüms, die zuletzt aufgekommen sind und stark beworben werden, halte ich wenig. Das ist vor allem für hautempfindliche Menschen oder Allergiker nicht gut. Ware, die in die Mangel kommt, wird mit Stärke ein wenig gehärtet.

Wer sind hauptsächlich Ihre Kunden?

Das schwankt mitunter. Derzeit haben wir etwa zwei Drittel private Kunden und etwa ein Drittel gewerbliche. Darunter sind viele Gastronomiebetriebe, die hier ihre Tischdecken und Servietten waschen und mangeln lassen, einige Apotheken, Tierärzte und KFZ-Werkstätten. Die Zahl der Privatkunden hat sich in den vergangenen Jahren aber stetig erhöht. das hat sicherlich auch damit zu tun, dass immer häufiger die Frauen im Haushalt in Vollzeit arbeiten und sich das Wäsche waschen oder bügeln ersparen wollen. Das Geschäft mit Gewerbekunden ist auch deshalb zurück gegangen, weil es inzwischen Leasing-Verträge gibt, bei denen die Firmen die Wäsche nur mieten. In den Verträgen wird dann auch die Reinigung vereinbart. Aber mit den Preisen dieser Anbieter können und wollen wir nicht mithalten, da geht es oft nur um Masse.

Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen?

Ich habe zunächst eine Ausbildung zur Fachverkäuferin für Radio- und Fernsehtechnik absolviert und habe dann vor 26 Jahren mit einer Waschmaschine begonnen, für meinen Bruder, der schon damals eine Gastronomie betrieb, Tischdecken, Servietten und Handtücher zu waschen und zu bügeln. Einige Jahre später konnte ich die ehemaligen Betriebsräume von Farben Krumminga hier an der Friesenstraße übernehmen. Seit 13 Jahren werde ich von meinem Ehemann Hartmut Wolters unterstützt. Wir sind hier aber räumlich beengt, sodass wir uns vor drei Jahren entschlossen haben, an der Boschstraße neu zu bauen, ganz in der Nähe der Kinderspielhalle Sternenland. Dort werden wir den Betrieb erweitern, der Standort Friesenstraße bleibt als Anlaufstelle für Kunden erhalten. Dann kommen zu derzeit sechs Industrie- und zwei Klein-Waschmaschinen vier weitere hinzu.

Die Waschmaschinen, Trockner und Bügeleisen erzeugen ja Wärme. Wie anstrengend ist Ihr Job?

Im Sommer ist es schon extrem, die Luftfeuchtigkeit ist ja das schlimme. Ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt. Es gab aber ehemalige Mitarbeiter, die damit nicht klar kamen und aufgehört haben. Ich bin froh, dass wir vor gut zehn Jahren ein neues Dach bekommen haben, das höher und besser isoliert ist und über eine Dachluke verfügt. Das hat die Situation etwas entspannt. In unseren neuen Halle ist die Isolierung ohnehin besser. Auf Klimaanlagen oder Ventilatoren zu setzen, macht aber auch keinen Sinn, finde ich.

Gibt es besondere oder kuriose Aufträge, an die Sie sich zurück erinnern?

Wir hatten vor einigen Jahren mal einen schönen Auftrag der ATP Teststrecke, dort hat Ford mit mehreren Hundert Kunden ein neues Cabrio getestet, bei denen die Kunden dann einheitliche T-Shirts getragen haben. Diese haben wir gewaschen und gebügelt und am nächsten Tag wieder ausgeliefert. Auch bei der Landesgartenschau waren wir involviert. An einen Lkw-Fahrer erinnere ich mich, der seine Klamotten innerhalb von eineinhalb Stunden gewaschen haben wollte und dachte, wir wären ein Waschsalon. Wir konnten ihm dann auch helfen, weil gerade tatsächlich eine kleine Waschmaschine frei war.