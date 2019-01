Papenburg. Die unerwarteten Mehrkosten für das „Grand Voyage Díner“ (GVD) in Papenburg sind nun auch in das Visier des Steuerzahlerbundes geraten.

Wie der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen am Dienstag mitteilte, hat er Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) einen acht Fragen umfassenden Katalog mit der Bitte um Beantwortung übersandt. Diese Fragen sind laut Bechtluft auch angekommen und werden, so teilt es der Bürgermeister schriftlich mit, derzeit bearbeitet. Entsprechende Daten würden dafür gesammelt und die Fragen dann "sachgerecht und umfassend beantwortet".



Knapp 250 Besucher an drei Tagen

Der Steuerzahlerbund bezieht sich in seinem Anschreiben auch auf die Berichterstattung unserer Redaktion. Demnach betrugen die Ausgaben für die interaktive, musikalisch-kulinarische Zeitreise mit knapp 250 Gästen, die an drei Tagen im September 2018 auf Gut Altenkamp in Aschendorf über die Bühne ging, exakt 73.429,05 Euro, das Defizit betrug 54.293,55 Euro. Die Gesamtkosten sollten ursprünglich 55.000 Euro betragen. Davon sollte die Stadt Papenburg 15.000 Euro zuschießen. Ein Ausgleich des Defizits durch die Stadt käme einer öffentlichen Bezuschussung von etwa 136 Euro pro Besucher gleich, rechnet der Steuerzahlerbund vor.



Kulturreferent: Trotzdem ein Erfolg

Kulturreferent Ansgar Ahlers hatte die Veranstaltung trotz der Mehrkosten als einen Erfolg gewertet. Für das Konzept hatte es viel Lob, aber auch Kritik gegeben. Eine zweite Auflage für das Jahr 2020 wurde angekündigt. Hier rudert die Stadt derzeit aber zurück. Wie Bechtluft ausführt, könne die Stadt dazu aktuell keine Stellung nehmen. Eine weitere Ausrichtung dieses Veranstaltungsformats ist hinsichtlich des Kostenrahmens und der künstlerischen Ausgestaltung sei eine politische Entscheidung, so der Bürgermeister.

Der Steuerzahlerbund stellt fest, dass die Kosten „bei den Bürgern vermehrt auf Unverständnis stoßen, zumal eine Wiederholung des Events bereits angekündigt wurde“. Ihn hätten „wiederholt kritische Stimmen“ erreicht.

Fragen nach Kostenkalkulation

Nun will der Steuerzahlerbund vom Bürgermeister unter anderem wissen, warum „elementare Kostenbestandteile“ wie für Sicherheitsdienste, Reiseaufwand und Werbung nicht Teil einer ersten Kostenkalkulation gewesen seien. Außerdem fragt der Bund, woran die Stadt den Werbeerfolg durch das GVD bemisst beziehungsweise wann und wie sich dieser evaluieren lasse.

Papenburg ist für den Steuerzahlerbund kein unbeschriebenes Blatt. Wegen der Millionenmehrkosten für die Landesgartenschau 2014 war die Stadt gar im Schwarzbuch der Steuerzahler gelandet.