Neumünster/Papenburg. Die Mädchen des Schachclubs Papenburg haben an der Deutschen Meisterschaft der Vereinsmannschaften in der Altersklasse U14 teilgenommen und den vierten Platz erreicht. Beim viertätigen Turnier in Neumünster spielten die Papenburgerinnen lange um den Gesamtsieg mit.

Mit Sophia Brunner als Gastspielerin (Brett 1), Andreea Roncea (Brett 2), Enna Evering (Brett 3) sowie Anna Rosenboom und Julia Lenger abwechselnd an Brett 4 trat eine schlagkräftige Mannschaft der Jahrgänge 2004 und jünger die Reise nach Neumünster an, wie der Schachclub Papenburg mitteilte. An vier Tagen wurden sieben Runden mit 2 Stunden Bedenkzeit und 30 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug gespielt, was für die Spielerinnen bei einer Gesamtdauer von fünf Stunden pro Mannschaftskampf deutliche Anstrengungen bedeutete.

Live-Übertragung im Internet

Zu Beginn der Meisterschaft fand sich die Mannschaft im ersten Drittel der Setzliste wieder. Damit hatte sie die komfortable Ausganglage, zuerst gegen die etwas schwächeren Mannschaften zu spielen. Siege gegen den Gütersloher SV (4:0) und den Elmshorner SC (2,5:1,5) ließen die Papenburger Mädchen in die obere Tabellenregion vorstoßen. Von da an spielten die Papenburgerinnen an den Tischen mit Live-Brettern. Mit leichter Zeitverzögerung wurden die Spiele des Schachclubs im Internet übertragen, sodass auch die Betreuer abseits des Geschehens mitfiebern konnten.

Spitzenreiter nach Tag zwei

An Tag zwei folgte ein beachtliches 2:2 gegen die Nummer eins der Setzliste, den USV Halle. Während Papenburg bei der Norddeutschen Meisterschaft, dem Qualifikationsturnier in Berlin, noch das Nachsehen gegen die Hallenserinnen hatte, gab es diesmal ein umkämpftes, aber verdientes Unentschieden. Die vierte Runde schlossen die Papenburgerinnen mit einem 3:1-Erfolg gegen die favorisierte SG Leipzig ab und fanden sich damit überraschenderweise an der Tabellenspitze wieder.

Papenburgerinnen landen auf gutem vierten Platz

Eine 1:3-Niederlage gegen die SG Stadtilm beendete den Höhenflug der Papenburger Mädchen am dritten Turniertag. Durch einen 3,5:0,5 in Runde sechs gegen den SC Weiße Dame Berlin hielt die Mannschaft allerdings weiterhin den Anschluss zum Spitzenreiter. Doch im abschließenden Duell mit den SF Sasbach waren die Papenburgerinnen klar unterlegen: Durch das 1:3 an Turniertag vier landete der Schachclub in der Endabrechnung auf einem guten vierten Platz. Der Rückstand auf das Siegerteam der OSG Baden-Baden betrug lediglich zwei Punkte.