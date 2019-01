Papenburg. Nach der neuerlichen Berichterstattung unserer Redaktion über ruhestörenden Lärm durch Autofahrer im Bereich Alte Werft in Papenburg gibt es weitere Kritik am Vorgehen von Polizei und Ordnungsamt.

So beklagt ein weiterer Bewohner aus den Stadtvillen am Turmkanal eine Dauerbelästigung, Ruhestörung und Verkehrsgefährdung durch „Auto-Rowdys“. An den Behörden lässt er im Gespräch mit unserer Redaktion kein gutes Haar. „Es ist doch kein Zustand, dass nichts geschieht“, betont der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Polizei und Ordnungsamt haben den Vorwurf der vermeintlichen Untätigkeit mehrfach zurückgewiesen. Ordnungsamtsleiter Matthias Heyen versichert, dass Beschwerden der Anwohner „sehr ernst genommen“ würden.



(Weiterlesen: Videoüberwachung gegen Autotuner in Papenburg?)



Der Anwohner hat nach eigener Darstellung jedoch andere Erfahrungen gemacht, wie er schildert: „Am 12. April 2018 führte ich ein jeweils etwa halbstündiges Telefongespräch mit dem Leiter des Ordnungsamtes und dem Einsatzleiter der Polizei in Papenburg. Ich beschrieb sehr detailliert das dauerhaft verkehrsgefährdende und ruhestörende Verhalten vorwiegend männlicher Heranwachsender mit ihren Autos auf dem Ölmühlenplatz und in der näheren Umgebung. Beide Herren gaben sich in Übereinstimmung ausweichend und wirkten ratlos. Man könnte nicht mehr tun, und die Polizeibeamten würden sich bei stichprobenartigen Kontrollen ,veräppelt‘ fühlen. Meine konkreten Vorschläge bezüglich eventueller Maßnahmen wurden sofort verworfen.“

(Weiterlesen: Autotuner-Verein erbost über „Unverbesserliche“)



Wie er die Arbeit der Polizei darüber hinaus wahrnimmt, berichtet der Anwohner anhand einer anderen Begebenheit. Mitte November 2018 habe er in Papenburg einen unverschuldeten Autounfall gehabt. „Es dauerte ungefähr eine Stunde, bis die sofort herbeigerufene Polizei am Unfallort erschien“, erklärt er. Und nur, weil er darauf bestanden habe, sei der Unfall aufgenommen und ein Protokoll angefertigt worden. „Die alleinschuldige Unfallgegnerin wurde mündlich verwarnt. Die Schadensumme belief sich für jedes der Fahrzeuge auf einen vierstelligen, für beide zusammen auf einen knapp fünfstelligen Euro-Betrag. – Ich denke, die beiden Schilderungen sprechen für sich“, meint der Mann.

Behörden weisen Vorwürfe zurück

Polizei und Ordnungsamt lassen derartige Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Das haben Vertreter beider Behörden in der Vergangenheit insbesondere im Hinblick auf die autofahrenden Störenfriede an der Alten Werft wiederholt deutlich gemacht.