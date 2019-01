Setzen sich für ein besseres Image von Autotunern in Papenburg und der Umgebung ein: (v. l.) Mark Timmer, Jennifer Wessels und Thorsten Wessels vom Verein „Crazy Rides Emsland“. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Die Berichterstattung unserer Redaktion über die anhaltenden Probleme mit lärmenden und mutmaßlich aufgerüsteten Autos im Bereich des Turmkanals in Papenburg hat in der Autotunerszene in der Region für Gesprächsstoff gesorgt. Zumindest in der „organisierten“ Tunerszene.