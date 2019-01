Zum Ärger am Turmkanal in Papenburg: Aus der Anonymität begeben

Papenburg. In der Autotuner-Szene rumort es nach der Berichterstattung mit der Schlagzeile „Videoüberwachung gegen Autotuner in Papenburg?“. Das wird aus den Äußerungen des Vorstands des Vereins „Crazy Rides Emsland“ deutlich. Ein Kommentar.

Einige wenige in der Szene bringen die Mehrheit in Verruf. Diese Störenfriede im Zaum zu halten, ist einer der Gründe, wieso der Verein überhaupt gegründet wurde. Um aber aktiv werden zu können, benötigt der Vorstand Informationen über Missstände. Und an dieser Kommunikation zwischen Anwohnern und dem Verein scheint es zu hapern. Das zu ändern, ist Aufgabe des Klubs, aber auch der Betroffenen. Die sollten sich gegenüber der „vernünftigen“ Seite der Szene aus der Anonymität heraus bewegen.

Ob der Verein das Problem gänzlich abstellen kann, darf indes bezweifelt werden. Denn der DeverPark mit den angrenzenden Fachmärkten und dem Fast-Food-Restaurant übt eine große Anziehungskraft insbesondere auf junge Menschen aus, die nicht selten längere Anfahrten in Kauf nehmen. Der Einfluss des Vereins auf diese Leute ist begrenzt, weil sie nicht Teil der hiesigen Tunerszene sind. Und nicht jeder, der mit quietschenden Reifen durch die Stadt braust, hat sein Auto verändert.