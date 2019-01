Papenburg. Im städtischen Jugendzentrum (JUZ) auf dem Papenburger Marktplatz wird am Samstag, 19. Januar, ab 18 Uhr die Neujahrsparty „I BIMS 2K19“ gefeiert. Darauf weist die Stadt Papenburg in einer Pressemitteilung hin.

„Auf eine tolle erste Party im neuen Jahr können sich die Gäste im Jugendzentrum freuen“, verspricht Hendrik Jongebloed, Sprecher der JUZ-Partycrew. „Wir werden jede Menge passende Deko besorgen und passende Songs zusammenstellen“, so Cassandra Wettschereck und Kyra Müller, die ebenfalls zum Organisationsteam gehören. „Wir hoffen, dass auch im neuen Jahr wieder viele Kids unsere tollen Veranstaltungen besuchen“, hofft Stadtjugendpfleger Dietmar Nee auf ein volles Haus.

Weitere Party-Termine im JUZ stehen bereits fest

Für drei weitere Veranstaltungen im JUZ stehen schon jetzt die Termine fest. Am 9. Februar gibt es die „Ne-on-Party“, am 2. März eine Karneval-Party und am 6. April eine „School´s out Party“.

Einlass zur Neujahrsparty am kommenden Samstag ist ab 18 Uhr. Enden wird die Feier um 21 Uhr. Eingeladen sind alle Kinder ab zehn Jahren. Der Eintritt beträgt 1 Euro.