Aschendorf . Billard, Boxen, Tischkicker, Schach oder einfach mal die Seele baumeln lassen: In den früheren Werkräumen der Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf gibt es dank des Schulfördervereins für die Freistunden- und Pausengestaltung vielfältige Möglichkeiten.

Wie Clemens Scheumann, Vorsitzender des Fördervereins, am Montag mitteilte, sind etwas mehr als 3000 Euro in die Anschaffung diverser Spielgeräte investiert worden. Das Geld stammt nach seinen Worten zum einen aus der Elternhilfe und zum anderen aus dem Erlös von Aktionen des Fördervereins wie zum Beispiel Konzerteinnahmen. „Unser Ziel war es, den Schülerinnen und Schülern während der Freistunden und Pausen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben“, erklärt Scheumann. Bei der Elternhilfe handelt es sich um eine Umlage, die an der Schule erhoben wird und von der ein Anteil freiwillig entrichtet werden kann.

Appell an Lehrkräfte

Mitglieder der Schülervertretung dankten den Spendern bei der Morgenversammlung der Schüler- und Lehrerschaft in der seit dem vergangenen Sommer neu gestalteten Aula mit Blumen und einem gerahmten Foto. In einer kurzen Ansprache forderte Scheumann die Lehrkräfte auf, mit Wünschen nach finanzieller Unterstützung für schulische Projekte offensiv an den Verein heranzutreten. „Wir sind glücklicherweise in der Lage, Dinge fördern zu können.“ Als Beispiel nannte der Vorsitzende einen Kalender mit Bildern der Foto-AG, dessen Produktion der Verein vorfinanziert habe und der sich gut verkaufe. „Kommen Sie gerne auf uns zu!“, ermunterte Scheumann die Pädagogen.

Für drinnen und draußen

Die beiden großen Aufenthaltsräume im Keller wirken derweil einladend. Im ersten sind zwei Billardtische und Tischkicker aufgebaut. Zu den Neuanschaffungen zählt außerdem ein Boxsack. Draußen vor den bodentiefen Fenstern besteht die Möglichkeit zum Schach spielen auf einem Großfeld.

Das Königliche Spiel ist auch auf mehreren Tischen im zweiten Aufenthaltsraum aufgebaut. Dort gibt es außerdem mehrere Sitzecken, weitere Spiele und Zeitschriften. Alles ist so angelegt, dass sich die Schüler bei der Freizeitgestaltung in der Schule selbst verwalten, erklärt Schulleiter Claus Huth.