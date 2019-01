Papenburg. In der Stadt Papenburg gibt es eine ziemlich aktive Autotuner-Szene und seit 2018 sogar einen Verein für das Hobby. Dieser hat jetzt dafür gesorgt, dass im April der Auftakt zur Deutschen Meisterschaft der Autotuner in Papenburg stattfinden wird.

Veranstaltungsort am Samstag, 20. April 2019 (Karsamstag) ab 10 Uhr ist das Festivalgelände an Tor 1 der Meyer Werft in Papenburg. Das "German Tuning Masters", wie die Veranstalter den bundesweit ausgetragenen Wettstreit tauften, wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen. "Erklärtes Ziel ist, das legale Tuning zu stärken und zu fördern", sagt Mitveranstalter Ralf Schütz aus Bremervörde im Landkreis Rotenburg zwischen Bremen und Hamburg.

Deshalb werden auch nur Fahrzeuge bewertet, deren Umbauten und Veränderungen nachgewiesenermaßen von Sachverständigen abgenommen wurden und in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, also über eine gültige Betriebserlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung verfügen. "Die genaue Bewertung und Beurteilung der Fahrzeuge wird durch speziell geschulte und zertifizierte Bewerter sowie durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Prüforganisationen und Gutachtern gewährleistet", betont Schütz.

Papenburg bildet Auftakt der Serie

Das Konzept sieht 16 Events in den einzelnen Bundesländern vor, den Auftakt der Serie wird Papenburg bilden. "Auf den Landesentscheiden werden von einer fachkundigen Jury drei Gewinner ermittelt, die sich für das Finale qualifizieren, das in einem mehrtägigen Messeevent ausgetragen wird", so Schütz. Auf dem Finalevent wird dann der deutsche Meister gekürt, dem ein Preisgeld zusteht. Eine Übersicht alle Landesentscheide gibt es hier.

Schütz hatte Kontakt zum Verein Crazy Ride Emsland gesucht, weil er mehrere Berichte über den Klub gelesen hatte. Er ist 2018 von enthusiastischen Autobastlern aus dem nördlichen Emsland und der Region gegründet worden. Einige von ihnen hatten bereits 2017 den "Papenburger Tuning Day" veranstaltet, um eine Alternative zu den illegalen Treffen rund um den "Car-Freitag" am stillen Feiertag Karfreitag zu bieten. Zunächst fand dieser auf dem Parkplatz des Media-Markts an der Alten Werft statt, später war er angeschlossen an Papenburger Veranstaltungen wie dem Stadtfest am Untenende oder dem Michelmarkt am Obenende.

"Car-Samstag" erstmals im März 2018

Ende März 2018 hob der Verein Crazy Ride Emsland den "Car-Samstag" aus der Taufe. Der Vorstand konnte die Meyer Werft überzeugen, den Parkplatz am Tor 3 als Veranstaltungsgelände zur Verfügung zu stellen. Dort findet regelmäßig das NDR2-Festival statt.

Dies gelang nach langen Verhandlungen nun auch für das Jahr 2019 – in Kombination mit dem Landesentscheid Niedersachsen zur Deutschen Tuner-Meisterschaft. Die Veranstalter versprechen ein "zertifiziertes und unabhängiges Bewertungssystem", nachdem die teilnehmenden Fahrzeuge von einer dreiköpfigen Jury bewertet werden. "Durch das System haben selbst in der Szene unbekannte oder junge Leute die Möglichkeit, Deutscher Meister zu werden", meint Mitveranstalter Ralf Schütz. Autos, an denen private "Schrauber" selbst Hand angelegt haben, würden gleichgestellt mit Fahrzeugen, die von Profis und Unternehmen modifiziert wurden. Alles muss indes im zulässigen Rahmen bleiben, also der Straßenverkehrsordnung entsprechen, um sich "in der Öffentlichkeit endlich von den sogenannten ,Posern' und Rasern deutlich abzuheben und davon zu distanzieren", betont Schütz.

Die drei Erstplatzierten dürfen zum Finale



Die Teilnehmer können sich online unter www.german-tuning-master.de zu den Vorentscheiden anmelden. Das gesamte Reglement kann hier heruntergeladen werden. Am Ende des Landesentscheids dürfen die drei Erstplatzierten an der Messe teilnehmen, auf welcher der Deutsche Meister gekürt wird. Bei Anmeldung wird eine Teilnahmegebühr von 50 Euro fällig. Wer lediglich am Car-Samstag-Treffen des Papenburger Vereins teilnehmen möchte, zahlt 10 Euro. Für Halter, deren Fahrzeuge sich für das German Tuning Masters angemeldet haben, ist der Eintritt frei.

Für die Teilnehmer, deren Begleitung und alle Zuschauer wird es Clubspiele geben, kündigen die Veranstalter an. Was dort passiert, bleibt eine Überraschung. Es gibt auch etwas zu gewinnen. Zudem wird es Angebote für Kinder geben. Auf dem Gelände kann an Food-Trucks gegessen werden, ein Modelabel stellt seine Waren aus, und wer möchte, kann sein Auto aufbereiten oder mit Klebefolie oder LED-Beleuchtung verschönern lassen .