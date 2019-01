Schlägerei in Papenburg: Polizei fahndet nach Angreifern CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht jetzt mit Fahndungsfotos nach den mutmaßlichen Angreifern bei einer Schlägerei am 4. Neovember auf einem Tankstellengelände in Papenburg. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Papenburg. Die Polizei fahndet mit Fotos nach mehreren Männern, die am 4. November 2018 auf dem Gelände der Tankstelle an der Friederikenstraße in Papenburg zwei Personen angegriffen und zusammengeschlagen haben sollen. Inzwischen wurden Bilder von drei mutmaßlichen Tätern veröffentlicht.