Das Dealen mit weichen Drogen soll Oma Paulette endlich den erhofften Reichtum bescheren. Die Komödie wird am 25. Januar in Papenburg aufgeführt. Foto: a.gon Theater

Papenburg. Die Komödie „Paulette – eine Oma zieht durch“ wird am Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr in der Papenburger Stadthalle aufgeführt. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin.