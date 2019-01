Papenburg. Anwohner am Mittelkanal in Papenburg laufen Sturm gegen das Fällen von Bäumen zwischen Kapitänsviertel und Flachsmeerstraße. Aus Sicht der Stadt ist jedoch alles rechtens und es gibt demnach nichts zu beanstanden.

Nachdem Anwohner ihrem Unmut unter anderem bei Facebook und per E-Mail an Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) Luft gemacht hatten, veröffentlichte die Stadt am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite eine Stellungnahme. Darin erklärt Stadtbaurat Jürgen Rautenberg, dass kein „erhaltenswerter Baumbestand“ beseitigt worden sei. Der Erklärung zufolge hat die Stadt „einen älteren Streifen von Fichtenbäumen entfernen lassen“. Zudem seien einzelne ältere Pappeln gefällt worden.

Als Gewerbefläche ausgewiesen

Die Arbeiten sind den Angaben zufolge am Mittwoch und Donnerstag an der Werthmannstraße durchgeführt worden. Wie es in der Erklärung aus dem Rathaus weiter heißt, hat die Stadt die Flächen in dem Bereich schon vor Jahren über einen Bebauungsplan als Gewerbegebietsfläche ausgewiesen. Rautenberg: „Vor einiger Zeit konnten noch fehlende Teilflächen zu Eigentum erworben werden, sodass die Gewerbegebietsflächen jetzt zusammenhängend arrondiert sind und für die spätere Entwicklung vorbereitet werden.“

Anwohner beklagen "totalen Kahlschlag"

Die Arbeiten hätten bei einigen Anwohnern „für Fragen“ gesorgt, heißt es bei der Stadt. Das erscheint allerdings sehr zurückhaltend formuliert. In einem Gespräch mit unserer Redaktion äußert Anwohnerin Silvia Korte ihr Unverständnis. Sie beklagt „rücksichtsloses Abholzen unzähliger alter Bäume“ und „totalen Kahlschlag“. Sie erklärt zudem, dass sie und ihr Lebensgefährte Arnold Dänekas auf Nachfragen bei der Stadt widersprüchliche Aussagen erhalten hätten. So sei ihnen mehrfach versichert worden, dass es sich bei der betroffenen Fläche um eine Ausgleichsfläche handele und diese nicht bebaut werden dürfe. Erst in der vorigen Woche sei ihnen auf Nachfrage versichert worden, dass dort kein Baum gefällt werden dürfe. „Das Stück Natur ist Heimat von unzähligen Tierarten wie eine stetig wachsende Fasanenpopulation, Bussarden, Spechten, vielen Fledermäusen, Eichelhähern und Rückzugsgebiet einer Rehfamilie und vieles mehr“, so Korte. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren bereits „einiges getan, um dieses Rückzugsgebiet zu ruinieren“. Korte und Dänekas wollen „nicht tatenlos zusehen, wie das weitergeht“.

Stadt: Kein Zweifel an Rechtmäßigkeit

Aus Sicht der Stadtverwaltung besteht an der Rechtmäßigkeit der Fällarbeiten kein Zweifel. Die Fichtenreihe stand habe zentral in den Gewerbeflächen gestanden und sei weder über den Bebauungsplan noch über die Baumschutzsatzung geschützt gewesen. „Die entfernten Pappeln hatten das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und unterlagen grundsätzlich ebenfalls keinem besonderen Schutzstatus“, heißt es in der Erklärung. Demnach hätte die Beseitigung der Pappeln „aus Sicherheitsgründen“ in absehbarer Zeit ohnehin erfolgen müssen und sei im Zusammenhang mit den beauftragten Forstmaßnahmen „sinnvollerweise mit erledigt“ worden. Zwei Pappeln hätten dabei in einem Bereich gestanden, der nach dem Bebauungsplan als Grünzone festgesetzt sei.

"Grünzone" bleibt erhalten

Rautenberg versichert, dass diese Grünzone Bestand haben und auch künftig als als sinnvolle und notwendige Abstandsfläche zu der Bebauung entlang des Mittelkanal links dienen werde. Notwendige Unterhaltungsarbeiten in solchen Zonen seien aber dadurch nicht ausgeschlossen, sondern förderten den Erhalt des verbleibenden Bestandes und die Neuentwicklung einer solchen Zone mit standortgerechter Vegetation. „Die Stadt Papenburg wird bei forstlichen Maßnahmen dieser Art durch den Bezirksförster der Landwirtschaftskammer beraten und unterstützt, so auch in dem hier vorliegenden Fall“, betont der Stadtbaurat.