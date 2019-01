Mutmaßlicher Einbrecher in Papenburg vor Gericht CC-Editor öffnen

Im Amtsgericht Papenburg wird gegen einen mutmaßlichen Einbrecher verhandelt. Foto: Gerd Schade/Archiv

Papenburg. Wegen Diebstahls muss sich am Donnerstag, 10. Januar 2019, ein 33-jähriger Mann aus dem nördlichen Emsland vor dem Amtsgericht Papenburg verantworten. Er soll volltrunken in eine Wohnung in Aschendorf eingebrochen sein.