Papenburg. In Papenburg sind am Mittwochmorgen mehrere ältere Menschen von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Einer Mitteilung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Mittwochmittag zufolge, gaben die falschen Polizeibeamten vor, von der Kriminalpolizei zu kommen. Sie verwickelten die Senioren in ein Gespräch und fragten gezielt nach Vermögenswerten im Haus. Nach Polizeiangaben beendeten die Angerufenen sämtliche Telefonate richtigerweise schnell. Die Polizei weist daraufhin, keine derartigen Auskünfte am Telefon zu geben und solche Anrufe sofort zu beenden.

Wer angerufen wird, sollte vorsichtig sein und folgende Hinweise beachten: