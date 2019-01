Papenburg/Eemshaven. Nach dem Feuer auf dem Kreuzfahrtschiff "AIDAnova" im niederländischen Eemshaven Ende Oktober vergangenen Jahres ermittelt die niederländische Polizei noch immer.

Polizeisprecher Fred Kammenga erklärte am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion, man werde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft prüfen, wen man als Verdächtigen betrachten und gegebenenfalls festnehmen könne.

"Wir haben inzwischen viele Zeugen gehört und Kamerabilder angesehen", so Kammenga. Man habe das Gefühl, dass es immer noch Menschen gebe, die mehr über die Vorkommnisse an Bord des jüngsten Kreuzfahrtschiffes der Papenburger Meyer Werft sagen könnten. "Wir bitten diejenigen, Kontakt mit uns aufzunehmen", so Kammenga.

Zu der Zeit 3000 Arbeiter an Bord

An Bord des größten bisher in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffes für die Rostocker Reederei AIDA Cruises war Ende Oktober 2018 in zwei Kabinen auf Deck 14 ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls arbeiteten an Bord rund 3000 Menschen an der Fertigstellung des Ozeanriesen.

Werftsprecher Günther Kolbe sagte auf Nachfrage, er habe keine weiteren Informationen zu dem Vorfall. "Wir haben kein offizielles Ergebnis mitgeteilt bekommen, die Ermittlungen laufen."

Der Brand und der Ausbaustatus des 337 Meter langen Schiffes führte erstmals in der Geschichte des Kreuzfahrtschiffbaus auf der Meyer Werft zu einer verspäteten Ablieferung. Die Reederei musste Vorpremierenfahrten und die für den 2. Dezember geplante Jungfernfahrt der "AIDAnova" absagen. Am 12. Dezember 2018 wurde das Schiff schließlich in Bremerhaven an die Reederei übergeben und unternimmt mittlerweile reguläre Kreuzfahrten rund um die Kanarischen Inseln.