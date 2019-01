Papenburg. Ihr Dienst ist kein Zuckerschlecken – erst recht nicht, wenn es stürmt und regnet wie in diesen Tagen. Im Verlagshaus der Ems-Zeitung in Papenburg sind am Dienstag treue Zusteller aus dem nördlichen Emsland geehrt worden.

Im Konferenzraum in der zweiten Etage des Verlagsgebäudes am Stadtpark rütteln Sturmböen an den Fenstern. Regen peitscht an die Scheiben. Helene Behrens, Franz Arlinghaus und Friedrich Lakeberg sitzen an diesem Dienstagnachmittag bei Tee, Kaffee und Kuchen zwar drinnen, ihren Botendienst aber haben sie jahrelang in den frühen Morgenstunden verrichtet – und sich dabei buchstäblich auch bei Wind und Wetter als Muster an Zuverlässigkeit erwiesen.

Frank Jansen, Prokurist des Medienvertriebs Emsland (MVE), weiß das zu schätzen. „Für Sie gab es nie eine Ausrede“, sagt er und lässt seinen Blick nach draußen schweifen. Jansen rechnet es den treuen Zustellern hoch an, dass sie auch bei schlechtem Wetter nicht auf die Idee gekommen sind, sich krankzumelden. „Ich bin begeistert. Denn das ist nicht selbstverständlich.“ Überhaupt zeichne sich die insgesamt rund 1600-köpfige Vertriebsmannschaft im Emsland, die mit Abstand meisten davon sind Zusteller, durch hohe Zuverlässigkeit aus. Und das sei wichtig, denn: „Ohne Sie kommt die Zeitung nicht an.“ Gerne nutze er deshalb die Gelegenheit, um Danke zu sagen. Zum Zeichen der Anerkennung überreichte Jansen Präsentkörbe, Blumensträuße und Urkunden.

Während Friedrich Lakeberg aus Papenburg für zehnjährige Mitarbeit gewürdigt wurde und er weitermacht, ist für Helene Behrens (Esterwegen) nach fast 30 Jahren und für Franz Arlinghaus (Surwold) nach 17 Jahren Schluss. Bei Behrens bleibt der Zustellbezirk in der Nordhümmlinggemeinde allerdings in familiärer Hand. Ihr Sohn Thomas trägt dort in Zukunft Ems-Zeitung und EL-Kurier aus sowie stellt die Citipost zu.

„Wer für uns zustellt, muss in der Regel gut zu Fuß sein“, betont Jansen. Arlinghaus beispielsweise habe täglich gut acht Kilometer im Surwolder Ortsteil Börgermoor zurückgelegt. Während für den Surwolder eine Nachfolgerin gefunden wurde, hofft Jansen darauf, dass Lakeberg noch einige Jahre weitermacht. Der Papenburger sei „ein Spätberufener“, der im Rentenalter in den Zustelldienst getreten sei. Den Wert Lakebergs für die MVE beschrieb Jansen so: „Er badet alles aus, was anfällt.“ In diesem Zusammenhang nannte der MVE-Prokurist das Einspringen bei Krankheitsfällen, spontane Botenfahrten und weitere Dienste, wenn es um das Zustellen von Zeitungen, Citipost oder Prospekten geht.

Ebenfalls seit zehn Jahren dabei ist Anja Kasum-Janzen aus dem Werlter Ortsteil Bockholte. Sie konnte an der Feierstunde allerdings nicht teilnehmen.

Jansen machte kein Hehl daraus, dass es immer schwieriger werde, zuverlässige Zusteller zu finden. Umso erfreulicher sei es, langjährige Mitarbeiter auszeichnen zu können.