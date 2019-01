pm/bell Papenburg. „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ – unter diesem Titel steht ein Konzert, zu dem der Blindenstammtisch „Sehen“ am Freitag, 25. Januar, um 18 Uhr in die Alte Drostei in Papenburg einlädt.

Während des Abends werden unter anderem Lieder von Zarah Leander, Bertolt Brecht und Kurt Weill sowie Jazzstandards aus den 1950er-Jahren zu Gehör gebracht.

Den Gesang wird dabei Viktoria Tesar übernehmen. Die blinde Sängerin gehört nach Mitteilung des Veranstalters seit vielen Jahren zum Ensemble des Blaumeier-Ateliers in Bremen. Tesar wurde in Würzburg geboren und studierte Schauspiel und Gesang. Am Piano wird die Musikerin von Jörg Christian Freese begleitet. Der 25-jährige Aschendorfer dirigiert seit einige Jahren das Blasorchester der Realschule Aschendorf und studiert in Münster Musikwissenschaft und Germanistik.

Der Eintritt für das Konzert in der Alten Drostei beträgt fünf Euro. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Im Alltag helfen

Der Blindenstammtisch „Sehen“ in Papenburg möchte Blinden und Sehbehinderten beim Alltäglichen helfen und zum Austausch anregen. Seit September 2016 treffen sich monatlich rund 25 Männer und Frauen zum Stammtisch im Forum Bethlehem am Papenburger Obenende. Dabei sind die Hintergründe ganz verschieden. Es gibt Teilnehmer, die am Grauen Star erkrankt sind oder erblich bedingt eine Sehbehinderung haben. Auch Unfallpatienten oder diabetesbedingte Blindheit sind möglich. Bei ihren Treffen tauschen sich die Teilnehmer aus und unterstützen sich gegenseitig.