Papenburg/Sögel. Bundesweit Jahr für Jahr dieselbe Leier – doch nichts ist im nördlichen Emsland so beständig wie der Wechsel, zumindest dann, wenn es um die beliebtesten Vornamen geht.

So ist es nach Auswertung der Vornamenstatistik 2018 der Standesämter Papenburg und Sögel durch unsere Redaktion wenig verwunderlich, dass auch die Vorjahresspitzenreiter Mia und Theo nach bereits einem Jahr wieder entthront sind. Sie mussten Platz machen für Emma und Jonas, der nach fünf Jahren den Platz an der Sonne zurückeroberte. Die Hitliste der Mädchen hingegen führt Emma im Übrigen auch bundesweit an – wie schon 2014 und 2017.

Im nördlichen Emsland wählten Eltern Emma im abgelaufenen Jahr insgesamt 17-mal als ersten Vornamen (zehnmal in Papenburg und siebenmal in Sögel). Für die bisherige Spitzenreiterin Mia (14) reichte es diesmal nur zu Platz zwei, ihre 2017er-Mit-Spitzenreiterin Sophia/Sofia fiel auf Rang drei (13) zurück.

Bis zu vier Vornamen

Mit deutlichem Abstand reihen sich hinter ihnen mit je sieben Nennungen Clara/Klara, Ella, Marie und Pia ein. Es folgen Emilia, Greta und Laura (je 6), Nora und Paula (je 5) sowie Emily, Hanna, Helene, Lisa, Luisa, Melissa und Merle (je 4).

Seit 2017 unterscheiden die Statistiken der beiden Standesämter Ranglisten der Erst-, Zweit-, Dritt und sogar Viertnamen. Dadurch ist belegt, dass bei den Mädchen Maria und Sophie als Zweitnamen beliebt sind.

Der Erhebung unserer Redaktion liegen 1041 beurkundete Geburten zugrunde. Das sind 102 weniger als 2017.

In Deutschland gibt es keine offizielle Vornamenstatistik. Folglich beschränkt sich eine aussagekräftige Beliebtheitsskala für das Kernverbreitungsgebiet unserer Zeitung auf die beiden Standesämter in Sögel und Papenburg. Denn dort befinden sich die beiden Krankenhäuser mit geburtshilflichen Abteilungen. Und nach wie vor gilt, dass Eltern ihre Neugeborenen in der Regel in der Kommune anmelden, in der sie das Licht der Welt erblickt haben und nicht dort, wo die Familie wohnt.

Anzeige Anzeige

Theo stürzt ab

Bei den Jungen setzte sich das muntere Wechselspiel der vergangenen Jahre fort. Nach Luca (2014), Noah (2015) und Leon (2016) musste auch den Theo den Thron rasch wieder räumen. Und nicht nur das: So wie er aus dem Nichts auf den Platz an der Sonne gestürmt war, stürzte er mit 2018 nur noch zwei Nennungen wieder ab.

Der neue Spitzenreiter Jonas hat sein Comeback nach Rang eins in den Jahren 2009 und 2013 vor allem seiner wiederentdeckten Beliebtheit in Sögel und Umgebung zu verdanken. Dort wurde er zehnmal als erster Vorname gewählt. Zusammen mit drei weiteren Nennungen in Papenburg bedeutet das Platz eins. Der seit acht Jahren bundesweite Ranglistenerste Ben landet im nördlichen Emsland auf Platz zwei (11) vor dem Sieger von 2015, Noah (10). Es folgen Milan und Paul (je 8), David und Tim (je 7), Alexander, Elias, Fabian, Julian und Oskar (je 6), Henry und Luis (je 5) sowie Enno, Jannes, Max und Mika (je 4).

Beim Standesamt Papenburg wurden im vergangenen Jahr 544 Kinder registriert. Das sind 76 weniger als 2017 (620) und die niedrigste Zahl seit Jahren. 2016 waren es 607 gewesen und in den Jahren davor 594 (2015), 577 (2014), 554 (2013), 578 (2012), 587 (2011) und 616 (2010). In Sögel wurden im vergangenen Jahr 497 Neugeborene angemeldet. Das sind 26 weniger als 2017 (523). Im Rekordjahr 2016 waren in der Hümmlinggemeinde 535 Geburten beurkundet worden. In den Jahren davor waren es 464 (2015), 480 (2014), 388 (2013) und 399 (2012).

Mehr als drei Vornamen

Bei zwei Babys in Sögel mussten es mehr als drei Vornamen, bei je sieben in der Hümmlinggemeinde und in Papenburg drei und bei insgesamt 248 immerhin zwei Vornamen sein. Das entspricht in etwa der Zahl aus dem Vorjahr (242). In den meisten Fällen – exakt 777 – kamen die Eltern aber auch 2018 mit einem Vornamen für ihr Kind aus.

Bundesweit wertet der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld aus Ahrensburg bei Hamburg seit Jahren die Namen aus Geburtsmeldungen aus. Dabei springen ihm bei den Mädchen auch ungewöhnliche Erst-Vornamen wie Tulip, Bellatrix, Smaranda und Fiorela ins Auge, bei den Jungen waren es unter anderem Bryson, Donaldo und Bobi.