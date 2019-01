Papenburg. Der berufsbegleitende Studiengang zum Arztassistenten (Physician Assistent), der im Oktober im Emsland starten soll, stößt auf großes Interesse. Am Donnerstag, 24. Januar 2019, findet im Arkadenhaus in Papenburg eine Infoveranstaltung zu dem noch jungen Berufsbild im deutschen Gesundheitswesen statt. Beginn ist im 19 Uhr.

Angesprochen sind „erfahrene und qualifizierte Absolventen der Gesundheitsfachberufe“, teilt Dr. Volker Eissing mit. Der Allgemeinmediziner aus Papenburg ist der Initiator des Projekts, mit dem die medizinische Versorgung im Emsland flächendeckend gesichert werden soll. Der berufsbegleitende Studiengang mit sechs Semestern Regelstudienzeit, der am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen starten soll, bietet Eissing zufolge qualifizierten Kranken- und Altenpflegekräften, medizinischen Fachangestellten oder Absolventen mit vergleichbaren Ausbildungen im Bereich der medizinischen Assistenz neue berufliche Chancen und Herausforderungen.



Ziel der Qualifizierung zum Physician Assistant (PA) sei es, den Arzt in seinen Aufgaben sowohl in der Klinik als auch in der Praxis zu unterstützen und delegierbare Tätigkeiten zu übernehmen. Die Bundesärztekammer hat festgelegt, dass die medizinische Gesamtverantwortung immer beim behandelnden Arzt bleibt. Demnach darf ein PA weder eine Erstdiagnose stellen, noch eine primäre Therapie einleiten.

Auf der Infoveranstaltung werden Fachleute, darunter PAs mit Berufserfahrung, den Studiengang aus verschiedenen Blickwinkeln in Kurzvorträgen vorstellen. Wegen der hohen Nachfrage habe der Kooperationspartner, die Steinbeis-Hochschule in Berlin, die Anzahl der Studienplätze bereits erhöht, so Eissing. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen unterstützt das Vorhaben.