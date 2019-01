Papenburg. Weil er in acht Fällen mit Drogen, teils in nicht geringer Menge, gehandelt haben soll, muss sich ein 21-Jähriger aus dem nördlichen Emsland vor dem Amtsgericht Papenburg verantworten.

Wie das Gericht mitteilt, soll der junge Mann vor zwei Jahren in einem Zeitraum von zwei Monaten in insgesamt neun Fällen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. In acht Fällen habe er Handel mit Drogen betrieben, in drei Fällen soll es sich um nicht geringe Mengen gehandelt haben. In einem weiteren Fall soll er die Drogen, es handelt sich dabei immer um Marihuana, im Besitz gehabt haben, so das Gericht.

Den Handel soll er dabei immer mit einem anderweitig bereits verurteilten Mittäter betrieben haben. Die Mengen reichten teilweise bis zu einem Kilogramm Marihuana. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden restliche sieben Gramm der Droge sichergestellt, so das Gericht weiter. Der Tatverdacht stützte sich vor allem auf abgehörte Telefongespräche.

Die Verhandlung findet am Mittwoch, 9. Januar, um 9 Uhr im Saal 101 des Amtsgerichtes Papenburg statt. Es sind zwei Zeugen geladen.