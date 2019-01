Papenburg. Die Wasserschutzpolizei hat am Montag in Papenburg vergeblich mit zwei Sonarbooten und mehreren Tauchern nach einer vermissten 78-Jährigen gesucht.

Gesucht wurde zwischen 9.30 und 13.30 Uhr im Bereich des Yachtclub Papenburg in Höhe Seeschleuse und dem Papenburger Sielkanal, berichtete Georg Tramontin, Sprecher der Wasserschutzpolizei (WSP) in Oldenburg, auf Anfrage. Der Sielkanal beginnt östlich der Meyer Werft und verläuft bis zum Nordhafen, wo das Biomassekraftwerk und die Firma Nyblad liegen. Auf einem Parkplatz der Firma Nyblad hatte die Wasserschutzpolizei zwischenzeitlich ein kleines Lager aufgeschlagen.

Das Boot der WSP wurde von drei ausgebildeten Kräften der WSP-Station Emden bedient, wie der Sprecher berichtete. Im Einsatz waren auch zwei Taucher der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD), auch "Bereitschaftspolizei" genannt, die ebenfalls ein Sonarboot dabei hatten. Zwar wurden mehrere größere Gegenstände auf dem Grund des Gewässers entdeckt, die dann von den Tauchern abgesucht wurden, bei keinem handelte es sich dabei jedoch um die Gesuchte.





Nach Angaben der Polizeiinspektion (PI) Leer/Emden bewohnte die 78-Jährige, die eigentlich aus Rhauderfehn stammt, mit ihrem Lebensgefährten auch eine gemeinsame Wohnung an der Dorfstraße in Völlen. Dort war die Seniorin, die an Diabetes leidet und dringend Medikamente benötigt, am Neujahrstag vormittags gegen 9 Uhr zuletzt gesehen worden. Laut Polizei hat sie die Wohnung zu Fuß mit unbekanntem Ziel verlassen. Weil die Völlener Dorfstraße im Süden auf die Straße Zur Seeschleuse trifft, die wiederum über den Sielkanal führt, vermutete die Polizei die 78-Jährige in dem Gewässer organisierte die Suche am Montag.

Weiterer Booteinsatz vorerst nicht geplant

Ein weiterer Einsatz eines Suchbootes oder etwa eines Suchhubschraubers ist vorerst nicht geplant, wie Christoph Kettwig, Sprecher der PI Leer/Emden, auf Anfrage mitteilte. Es werde nach nunmehr fast einer Woche, in der jegliche Spur von der 78-Jährige fehle, und ihrer Erkrankung immer unwahrscheinlicher, die Frau noch lebend zu finden, so Kettwig. Daher werde es derart intensive Suchaktionen nur dann geben, wenn es neue Hinweise zu ihrem Verbleib gebe.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, kurze graue Haare, kräftigere Gestalt, Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine braune Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Wer Hinweise zu ihrem Verbleib machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, zum Beispiel in Leer unter Telefon 0491/976900 oder in Papenburg unter 04961/9260.