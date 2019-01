Papenburg. Wenn es besonders schnell gehen muss, sollen die Papenburger Feuerwehren spätestens acht Minuten nach der Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort ein.

Ein entsprechendes Schutzziel für die Fehnstadt hat der Stadtrat durch einstimmigen Beschluss definiert. Demnach soll die erste Einheit einer der freiwilligen Feuerwehren der Stadt „bei zeitkritischen Einsätzen mit einer Stärke von neun Einsatzkräften innerhalb von acht Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen“. In 80 Prozent der Fälle soll dieses Ziel erreicht werden.

Weiter wird durch den Beschluss festgelegt, dass innerhalb der nächsten fünf Minuten eine weitere Einheit mit mindestens sieben Einsatzkräften anrückt. Demnach wären 13 Minuten nach Alarmierung 16 Einsatzkräfte vor Ort. Die Erreichungsquote für dieses Ziel ist auf 90 Prozent festgelegt.

Als „zeitkritische Einsätze“ gelten beispielsweise ein Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung oder ein Verkehrsunfall, bei dem Insassen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sind. Dem Beschluss liegen Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren zugrunde.

Was unter „Leistungsfähigkeit“ einer kommunalen Feuerwehr zu verstehen ist, ist nach Angaben der Stadt gesetzlich nicht abschließend geregelt. Fest steht, dass es an der Schlagkraft der Papenburger Feuerwehren aus Sicht der Verwaltung keinen Anlass zu Kritik gibt. Erst kurz nach dem Jahreswechsel hatte Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) die ehrenamtlichen Feuerwehrleute besonders gewürdigt. Die Bürger seien ihnen zu großem Dank verpflichtet, hatte Bechtluft erklärt. Hinter den Einsatzkräften lag nach einem Rettungseinsatz bei einem schweren Verkehrsunfall an der Rheiderlandstraße und einer Brandbekämpfung an einem Haus im Wohngebiet „Behnes Wiesen“ ein besonders unruhiger Jahreswechsel.

Die Definition der Schutzziele ist Teil des Feuerwehrbedarfsplanes, den die Stadt in den vergangenen eineinhalb Jahren gemeinsam mit einem Planungsbüro erarbeitet hat. Demnach ist der Grundschutz sichergestellt.