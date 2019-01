Autofahrer nach Unfall in Papenburg außer Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Bei dem Unfall am Silvestervormittag 2018 waren insgesamt drei Menschen verletzt worden. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Der 49-jährige Autofahrer, der an Silvester auf der Kreuzung Rheiderlandstraße/Gutshofstraße in Papenburg schwer verunglückt ist, ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit.