heid Aschendorf. Mit einem abwechslungsreichen Neujahrskonzert in der St.-Amandus-Kirche hat das Blasorchester der Realschule Aschendorf am vergangenen Samstag sein facettenreiches Können unter Beweis gestellt und annähernd 400 Zuhörern einen schwungvollen musikalischen Jahresauftakt bereitet.

Das rund 40-köpfige Orchester unter der Leitung seines Dirigenten Jörg Christian Freese entfachte mit einem Mix aus klassischer sowie moderner geistlicher und weltlicher Musik im nahezu voll besetzten Gotteshaus ein musikalisches Klangfeuerwerk, das die Konzertbesucher von der ersten Minute an mitgerissen hat. Während der gesamten Aufführung honorierte das Publikum das gute Zusammenspiel und die unverkennbare Spielfreude der Musiker immer wieder mit großzügigem Beifall. Angekündigt wurden die insgesamt elf Musikstücke im Wechsel von verschiedenen Orchestermitgliedern. Den Auftakt machten die Akteure im Alter zwischen 14 und Ende 30 Jahren mit dem sowohl rhythmisch als auch melodisch vielfältigen „Ascend“ von Samuel R. Hazo. Es folgte ein Abstecher in die Filmmusik mit dem von Elmar Bernstein komponierten Werk „The Magnificent Seven“ („Die glorreichen Sieben“), das auf dem gleichnamigen US-amerikanischen Western von 1960 basiert. Die Botschaft aus dem Film „Sister Act“, dass dem Herrn nicht nur mit Andacht gefolgt werden kann, brachte das Orchester mit dem Hit „I will follow him“ schwungvoll zum Ausdruck.

Orchester glänzte auch mit Gesang

Als Meister der Orgel brillierte Dirigent Freese mit dem Solostück „Alla Hornpipe“ aus Händels Wassermusik. Beim amerikanischen Spiritual „Nobody knows the trouble I’ve seen“, dessen Verfasser unbekannt ist und mit dem unter anderem Louis Armstrong berühmt geworden ist, ließen sich nahezu alle 800 Hände zum begeisternden Mitklatschen hinreißen. Nicht zu kurz gekommen sind mit dem aus dem thüringischen Eichsfeld übermittelten Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ sowie „Christmas Variations“ von Roland Kernen auch Choräle zur Weihnachtszeit. Beim letztgenannten Stück wurde das Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“ auf verschiedene Weisen, mal schnell und heiter, mal ruhiger und besinnlicher, interpretiert. Am Ende waren alle Gäste eingeladen, die erste und dritte Strophe des Liedes mitzusingen, während das Orchester bei der zweiten Strophe als Gesangschor ohne musikalische Begleitung glänzte. „Ich bin begeistert, dass so viele Leute gekommen sind“, sagte Dirigent Freese am Ende des klanggewaltigen Konzertes, das nach gut eineinhalb Stunden und zwei Zugaben mit einem Beisammensein im Kolpinghaus ausklang. Anstelle von Eintrittsgeldern wurde um eine Spende zugunsten der Orchesterarbeit gebeten.