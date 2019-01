Die Pianistin Maya Ando tritt in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in der Villa Dieckhaus in Papenburg auf. Foto: Jo Titze

Papenburg. Zum Jahresauftakt der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert Pianistin Maya Ando am Samstag, 12. Januar, um 17 Uhr in in der Villa Dieckhaus in Papenburg.