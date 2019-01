Papenburg Bereits zum 26. Mal sammeln die Malteser am Samstag, 12. Januar, in Papenburg die Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende ein und kümmern sich um eine fachgerechte Entsorgung.

Gemäß dem Motto „weil Nähe zählt“ kommt der Erlös der diesjährigen Aktion wieder den ehrenamtlichen Malteser-Diensten wie dem mobilen Einkaufswagen, dem Sanitätsdienst, dem Besuchsdienst „Abendsonne“, dem Mittagstreff für Senioren oder der neu gegründeten Jugendgruppe zu Gute. Da die Straßen in Papenburg nur einmal durchfahren werden, bitten die Malteser, den Baum bis 8.30 Uhr gekennzeichnet an die Straße zu stellen. Die Bewohner von Mehrfamilienhäusern sollten ihre Bäume namentlich kennzeichnen. Die Bevölkerung wird gebeten, den Baum nur „entschmückt“ an die Straße zu stellen. Weihnachtsbäume mit Lametta und sonstigem Baumschmuck sowie ohne Spende zur reinen Entsorgung können leider nicht mitgenommen werden.

Bei Rückfragen stehen die Malteser unter Telefon 04961/9439115 zur Verfügung. Ebenso sind freiwillige Helfer und Helferinnen gerne willkommen. pm