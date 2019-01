stmi Aschendorf. Zum Tag der Heiligen Drei Könige sind Caspar, Melchior und Balthasar am Sonntag, 6. Januar, in Aschendorf von Haus zu Haus gezogen, um die Bewohner zu segnen.

„20*C+M+B+19“ wurde mit Kreide an die Hauswände geschrieben. Dahinter verbirgt sich die Botschaft „Christus mansionem benedicat“ – oder „Christus segne dieses Haus.“ In Aschendorf waren in diesem Jahr unter anderem Jana Hackmann, Maja Abeln und Maya Thormann unterwegs, um Häuser zu segnen, zu singen und Spenden zu sammeln. Letzteres sei einer der Beweggründe für die Mädchen, an der Aktion teilzunehmen. „Es macht Spaß, weil wir Kindern in Mali helfen können“, erklärte Abeln. Die drei Mädchen haben bereits mehrfach mitgemacht. Für Thormann war der Rundgang 2019 der zweite, für Hackmann schon der dritte und Abeln war bereits zum vierten Mal Sternsingerin.

Auf ihrer Route verschlug es die Kinder in Königsgewändern durch die Straßen In der Emsmarsch, die Emsstraße und die Hüntestraße inklusive dem Seniorenheim Domicil am Klostergarten, wo die junge Generation für die ältere sang. Da einige Häuser zu Fuß nicht einfach zu erreichen seien, kutschierte Mutter Yvonne Abeln die Singerinnen zu einigen Zielen. „Wenn die Häuser so weit von einander entfernt stehen, muss man da mit dem Auto langfahren, sonst geht das zeitlich nicht“, so Abeln.

Segnung am ehemaligen Amtsgebäude Nienhaus

Zu diesen Orten gehörte auch das ehemalige Amtsgebäude Nienhaus, in dem die Familie Schöning lebt. „Wir sind sehr erfreut, dass die Sternsinger sich trotz des weiten Weges die Mühe machen, unser Haus zu segnen“, bedankte sich Margret Schöning auch im Namen ihres Mannes. Seit drei Jahren lebt das Ehepaar in dem historischen Anwesen an der B 70.

Das Dreikönigssingen ist ein Projekt des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Gruppen aus drei bis vier Kindern, die als Könige verkleidet und einen Stern tragend von Tür zu Tür gehen, um zu singen, segnen die Häuser und sammeln Spenden für wohltätige Zwecke. Das Geld der Aschendorfer kommt laut den Sternsingerinnen einer Aktion zur Hilfe von Kindern in Mali zugute.