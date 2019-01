Die Teilnehmerinnen gestalteten zusammen mit der Papenburger Künstlerin Editha Janson (vorne rechts) Leinwände zum Thema Fingerprint. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Papenburg. Sich treffen, die deutsche Sprache üben und sich beruflich orientieren – diese drei Möglichkeiten schätzten die Teilnehmerinnen an einem aktuell zu Ende gegangenen Projekt in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg.