Papenburg. Schnee im nördlichen Emsland ist selten geworden, erst recht in großen Mengen. Im Winter 1978/79 war das ganz anders. Rekordmengen der weißen Pracht sorgten wochenlang für Chaos und legten das Leben nicht nur im Altkreis, sondern in ganz Norddeutschland teilweise lahm.

Anlässlich des 40. Jahrestages dieses historischen Winters sucht unsere Redaktion Leser und Leserinnen, die ihre Erinnerungen mit uns und anderen Lesern teilen möchten – Fotos, Geschichten und Berichte. Wie haben Sie den Winter erlebt? Steckten Sie mit oder gar in Ihrem Auto fest? Wie war die Situation in Ihren Straßen, auf Höfen, in Betrieben? Konnten Sie Ihren Arbeitsplatz überhaupt erreichen? Wir sind gespannt.

Auf dem Hümmling waren seinerzeit mehrere Ortschaften kurzzeitig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bundeswehr setzte im Februar 1979 Bergungspanzer ein. Den legendären Winter hatte der Region eine von Schweden herangezogene Eisfront beschert, die auf zunächst milde Feiertage folgte.

Wer seine Fotos und Erinnerungen an die Redaktion schicken möchte, kann dies ab sofort tun: per E-Mail an redaktion@ems-zeitung.de, Postanschrift: Ems-Zeitung, Redaktion, Stichwort „Schnee 1979“, Am Stadtpark 35, 26871 Papenburg. Telefonisch sind die Mitglieder der Redaktion über das Sekretariat unter 0 49 61/8 08 11 (montags bis freitags ab 8.30 Uhr) zu erreichen.

